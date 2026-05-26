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Telekom feiert Glasfaser-Ausbaurekord

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Dl Glasfaser Netzausbau

Die Telekom hat ihren Glasfaserausbau im April deutlich beschleunigt und somit für diesen Monaten einen neuen Ausbaurekord erzielt.

Nach Unternehmensangaben kamen im April 209.000 neue Glasfaseranschlüsse hinzu. Das entspricht einem Plus von mehr als 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt können sich inzwischen 13,2 Millionen Haushalte und Betriebe an das Glasfasernetz anschließen lassen. Angeboten werden dabei Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s.

Auch außerhalb des Glasfasernetzes verweist die Telekom auf eine hohe Netzabdeckung. Laut Unternehmen können mehr als 37 Millionen Haushalte Internetanschlüsse mit bis zu 100 Mbit/s nutzen. Rund 33 Millionen Haushalte erreichen demnach Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s.

Telekom nennt beliebte Anwendungen im Glasfasernetz

Im Bereich der Downloads lagen laut Telekom im April vor allem Unterhaltungsangebote vorne. Besonders häufig genutzt wurden MagentaTV, YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime. Beim Upload dominierten dagegen Cloud- und Kommunikationsdienste wie Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

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