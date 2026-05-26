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Deutsche Bahn startet BahnCard-Rabattaktion für neue Deutschlandticket-Abos

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Die Deutsche Bahn bietet neuen Deutschlandticket-Kunden im Sommer 2026 eine vergünstigte Probe BahnCard 25 an.

Wer bei der Deutschen Bahn ein neues Deutschlandticket-Abo mit Start im Juni oder Juli 2026 abschließt, kann laut Unternehmensangaben eine Probe BahnCard 25 der 2. Klasse für 5,99 Euro erhalten. Die Testversion gilt drei Monate und soll vergünstigte Reisen im Fernverkehr ermöglichen.

Interessenten müssen zunächst einen Gutschein-Code über ein Online-Formular anfordern. Der Code wird laut Deutscher Bahn innerhalb einer Woche per E-Mail verschickt. Für Deutschlandtickets mit Gültigkeit ab Juli sollen die Codes frühestens ab dem 12. Juli versendet werden. Der Starttermin der Probe BahnCard kann anschließend individuell gewählt werden.

Welche Vorteile die BahnCard-Aktion bietet

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Die Bahn weist darauf hin, dass die Probe BahnCard spätestens vier Wochen vor Ablauf gekündigt werden muss. Ohne Kündigung geht das Angebot automatisch in ein reguläres Jahresabo über. Für die Einlösung des Gutschein-Codes ist zudem ein Kundenkonto auf bahn.de oder im DB Navigator erforderlich.

Zu den BahnCard-Aktionen →

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