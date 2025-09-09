Firmware und OS

Apple iOS 26 ist fertig: Wir haben ein Datum!

1 Kommentar

Apple hat die Entwicklung an iOS 26 und Co. abgeschlossen und wird noch heute den Release Candidate für das große Update verteilen. Das ist meistens die finale Version (sofern keine Fehler gefunden werden), die dann bald alle erhalten.

Doch wann kommt iOS 26? Das Update ist für den 15. September geplant, es dürfte wie immer gegen 19 Uhr deutscher Zeit erscheinen. Dazu gesellen sich dann noch iPadOS 26, watchOS 26 und mehr, alle Updates haben jetzt eine „26“.

Mit iOS 26 führt Apple eine neue Designsprache namens Liquid Glass ein, es gibt ein paar kleine Neuerungen für die Apple Intelligence, wie die Suche nach einem Inhalt auf einem Screenshot, es gibt die Warteschleifen­assistenz, eine (schon wieder) neue Fotos-App, eine anpassbare Schlummerdauer und noch viel mehr.

Apple wird iOS 26 ab dem iPhone SE 2 oder neuer bzw. ab dem iPhone 11 oder neuer verteilen. Ich teste das Update seit ein paar Wochen auf dem iPhone und iPad und mittlerweile läuft es recht stabil, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es weiterhin recht viel Akku zieht. Und ich habe auch schon ein paar Tipps veröffentlicht.

Apple iPhone 18 Pro: Kamera mit 200 Megapixel wäre 2026 möglich

Apple setzt aktuell auf 48 Megapixel beim Hauptsensor und auch die anderen zwei Sensoren werden, nach der heutigen Ankündigung, diese…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. RolliC 🎖
    sagt am

    Es muss ja nicht 26.1 sein, aber auf 26.01 würde ich vielleicht dann doch warten… So „geil“ wirds auch nicht. *g*

    Antworten

