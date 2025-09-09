Apple iPhone 18 Pro: Kamera mit 200 Megapixel wäre 2026 möglich

Apple setzt aktuell auf 48 Megapixel beim Hauptsensor und auch die anderen zwei Sensoren werden, nach der heutigen Ankündigung, diese höhere Auflösung haben.

Doch nächstes Jahr könnte es schon wieder einen Sprung bei der Auflösung geben, denn der Partner von Apple, Sony, plant angeblich einen neuen Sensor. Der Sony IMX09E soll laut einer Quelle aus China mit 200 Megapixel daher kommen.

Wir werden wohl noch in diesem Jahr die ersten Android-Modelle aus China (Oppo und Vivo) mit diesem 1/1.12″ Sensor von Sony sehen, aber Apple lässt sich gerne mehr Zeit und hin und wieder gibt es auch angepasste Versionen von bekannten Sensoren für das Unternehmen aus Cupertino, das wäre also ebenfalls möglich.

Das wirft natürlich die alte Frage auf, ob es so viele Megapixel „benötigt“, aber dank KI und Pixelbinning ist so ein Schritt mittlerweile durchaus sinnvoller, als vor ein paar Jahren. Und es gibt viele Konkurrenten, die bereits 200 Megapixel nutzen.