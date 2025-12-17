Tablets

Apple iPad mini mit OLED und A20 Pro soll Ende 2026 kommen

Apple plant nach vielen Jahren mal wieder ein großes Upgrade für das iPad mini und wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass es Ende 2026 kommt. Es gibt ein frisches Design und ein OLED-Display, womöglich aber nicht mit 120 Hz.

Im Sommer gab es die Meldung, dass Apple bei diesem iPad auch weiterhin auf den M-Chip verzichtet und zum A19 Pro tendiert. Doch laut MacRumors wird es den A20 Pro geben, den Apple vermutlich mit dem iPhone 18 Pro einführen wird.

Ein M-Chip ist beim iPad mini in meinen Augen nicht zwingend notwendig, selbst ein A19 Pro würde vielen sicher ausreichen. Was aber notwendig wäre, ist ein Display mit ProMotion, sprich 120 Hz. Ich war mal ein Fan des iPad mini, bis es zu lieblos behandelt wurde. Dementsprechend bin ich gespannt, was 2026 kommt.

Apple baut das iPhone-Lineup massiv aus

Apple baut sein iPhone-Lineup in den nächsten Jahren massiv aus und plant auch drei komplett neue Modelle für die Zukunft.…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

