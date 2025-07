Apple iPhone 17 Air: So klein ist der neue Akku

Apple plant mit dem iPhone 17 Air einen Nachfolger für das iPhone 16 Plus und wird das Plus-Modell aus dem Sortiment nehmen. Dünner, leichter, weniger Ausstattung, so lautet der Fokus. Die meisten stellen sich hier aber sicher eine große Frage.

Wie gut wird die Akkulaufzeit sein?

Nun, Apple wird sehr (!) viel optimieren müssen, denn laut Instant Digital blicken wir auf weniger als 3.000 mAh. Vergleiche mit älteren iPhones sind schwierig, aber ein Blick auf das iPhone 16 mit seinen knapp 3.500 mAh zeigt, dass man sich beim Air schon zurückhalten muss, wenn man damit über einen vollen Tag kommen möchte.

Das Display ist größer und kommt mit 120 Hz daher, das dürfte also Optimierungen beim Chip und der Software ausgleichen. Man kann es vielleicht mit dem iPhone 16 und iPhone 16e vergleichen, das e-Modell hat etwa 500 mAh mehr und kommt gut 4 Stunden länger bei der Videowiedergabe aus. Das würde ich beim Air abziehen.

Wirklich spannend werden natürlich die ersten Tests im Alltag, die dann sicher in etwa zwei Monaten online gehen, aber ich bin und bleibe gespannt, wie gut sich dieses iPhone verkaufen wird. Das kleine iPhone kam nicht gut an, das große auch nicht so wie geplant, wird es jetzt ein dünnes und leichtes iPhone besser machen?

