Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz

Es ist mittlerweile doch erstaunlich, wie viel im Vorfeld des gestrigen Apple Events bekannt war. Das neue Design, die neuen Hüllen, das neue Band, so ziemlich jedes Detail machte vorher die Runde. Eine große Überraschung gab es daher eher nicht.

Eine Sache hat mich allerdings so richtig überrascht, denn damit habe ich nicht gerechnet, das neue Apple iPhone 17 Pro gibt es nur in drei Farben. Ich war beim Orange kritisch, ob das wirklich kommt, aber es ist sogar die neue Signature-Farbe.

Dazu gibt es auch ein neues Blau, welches wir im Vorfeld gesehen haben, und es gibt das klassische Silber. Was allerdings fehlt, ist das klassische Schwarz. Oder jedenfalls eine Version von einer dunklen Farbe, es war auch gerne mal Spacegrau.

Das hat mich beim Apple iPhone 17 Pro wirklich überrascht, denn vor allem der Schritt zu Aluminium würde doch ein sehr gut zu einem dunklen Grau passen. Und in den letzten Jahren gab es beim Pro-Modell ein schönes und dezentes Schwarz.

Nur drei statt vier Farben und kein Schwarz, das war für mich, der in den letzten Jahren immer das schwarze Pro-Modell genutzt hat, eine große Überraschung. Und ich weiß derzeit auch noch nicht, ob das eine eher negative Überraschung war.

Ich habe zwar schon überlegt, ob ich mal wieder eine helle Option wähle und das neue Blau sieht auf den ersten Blick wirklich gut aus, aber es wundert mich eben einfach, denn ein dezentes Schwarz geht immer und das iPhone 17 und iPhone Air gibt es in dieser Option. Mich würde wirklich interessieren, warum es beim Pro fehlt.