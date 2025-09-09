Apple führt neues TechWoven für Zubehör ein

Apple trennte sich vor ein paar Jahren von Leder bei den Hüllen und wollte mir FineWoven (bei uns als Feingewebe bekannt) einen passenden Ersatz einführen. Doch die Kritik war so groß, wie selten zuvor bei einem neuen Produkt von Apple.

Und so kam es, dass man sich schon ein Jahr später von diesem Material bei den Hüllen trennte. In diesem Jahr gibt es einen neuen Ansatz mit TechWoven (bei uns als Funktionsgewebe bekannt), das gibt es jedoch nur für das neue Pro-Modell.

Apple startet mit fünf Farben zum Marktstart und möchte 69 Euro für eine Hülle in diesem Material haben, das soll also weiterhin der „Premiumansatz“ und Ersatz für Leder sein. Das Case hat auch eine kleine Öffnung für ein Lanyard und Apple bietet selbst Bänder an, diese kosten heftige 69 Euro und sind auch ab heute erhältlich.