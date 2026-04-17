Apple iPhone 18 Pro: Das sind die vier neuen Farben

Rot gilt beim Apple iPhone 18 Pro mittlerweile als sicher für den Herbst, es wird vermutlich die Signature-Farbe, wie Orange beim Apple iPhone 17 Pro. Genau genommen testet Apple derzeit Pantone 6076, so eine Quelle von Macworld.

Silber bleibt im Portfolio, aber es wird mit Pantone 427C ein kleines bisschen anders aussehen. Schwarz gibt es bekanntlich wieder nicht, aber die dritte Farbe soll Pantone 426C sein, was durchaus dunkel ist, sehen wir wieder Spacegrau?

Die vierte Farbe ist angeblich Pantone 2121, ein helles Blau, davon haben wir bisher aber noch nicht gehört. Laut Quelle sind das auch nur die Farben, die Apple in der letzten Phase testet, es ist noch nicht bekannt, welche Farben wirklich kommen.

Ich muss aber sagen, dass mir dieses mögliche Lineup an Farben gefällt, sowohl das Rot (Orange ist gar nicht mein Fall) und vor allem das dunkle Grau. Dazu noch ein weiterer Übergang zum Glas und das könnte optisch wieder besser aussehen.