Apple als Vorbild: Rot ist die neue Trendfarbe 2026

Das Apple iPhone 18 Pro und Apple iPhone 18 Pro Max wird es in diesem Jahr in einem neuen Rot geben, da sind sich die Gerüchte aktuell einig. Es soll ein dunkles Rot werden, beim Marketing wäre sogar der Begriff „Burgunderrot“ möglich.

Die Konkurrenz verfolgt die Gerüchte rund um Apple natürlich ebenfalls und laut „Digital Chat Station“, einer bekannten Quelle aus China, ist die Konkurrenz bereits vorbereitet. Wir werden in diesem Jahr viele Android-Smartphones in Rot sehen.

Konkrete Marken nennt die Quelle nicht, sie ist aber oft ganz gut bei Xiaomi, Oppo und anderen China-Marken informiert. Bei Samsung rechne ich ebenfalls mit einem Rot, aber da muss man fairerweise sagen, dass man schon öfter Rot genutzt hat.

PS: Andere Marken haben natürlich auch schon rote Smartphones auf den Markt gebracht, darum geht es hier nicht, es geht darum, dass viele immer noch Apple im gleichen Zeitraum folgen, vor allem beim Design, manchmal sogar richtig dreist.