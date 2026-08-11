Apple iPhone 18 Pro: Diese neue Farbe soll für „Aufsehen“ sorgen

Apple plant erst 2027 wieder einen großen Schritt beim iPhone 20 Pro, aber in ein paar Wochen sehen wir das iPhone 18 Pro und da hofft Apple natürlich auch, dass die Kunden zuschlagen. Vor allem zwei Dinge stehen 2026 bei Apple im Fokus.

Laut Mark Gurman gibt es beim neuen Apple iPhone 18 Pro ein „großes Upgrade für die Kamera“ und eine neue Farbe in einem sehr dunklen Rot. Vor allem die Farbe soll, wie es Orange beim Apple iPhone 17 Pro getan hat, für viel Aufsehen sorgen.

Product Red ist bei Apple weitestgehend Geschichte (und auch dieses iPhone wird kein Teil davon sein), daher begrüßen einige das Comeback von Rot und ich glaube auch, dass das gut aussehen wird und sich verkauft. Neben Rot werden wir auch ein helles Blau und wieder Silber sehen, ein dunkles Grau ist aktuell eher unsicher.

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