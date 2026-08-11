Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Diese neue Farbe soll für „Aufsehen“ sorgen

Oliver Schwuchow
Von
4 Kommentare

Apple plant erst 2027 wieder einen großen Schritt beim iPhone 20 Pro, aber in ein paar Wochen sehen wir das iPhone 18 Pro und da hofft Apple natürlich auch, dass die Kunden zuschlagen. Vor allem zwei Dinge stehen 2026 bei Apple im Fokus.

Laut Mark Gurman gibt es beim neuen Apple iPhone 18 Pro ein „großes Upgrade für die Kamera“ und eine neue Farbe in einem sehr dunklen Rot. Vor allem die Farbe soll, wie es Orange beim Apple iPhone 17 Pro getan hat, für viel Aufsehen sorgen.

Product Red ist bei Apple weitestgehend Geschichte (und auch dieses iPhone wird kein Teil davon sein), daher begrüßen einige das Comeback von Rot und ich glaube auch, dass das gut aussehen wird und sich verkauft. Neben Rot werden wir auch ein helles Blau und wieder Silber sehen, ein dunkles Grau ist aktuell eher unsicher.

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  1. metacortexx ☀️
    sagt am

    Die Farbe? Kommt schon Leute. Die Farbe ist das mit Abstand unwichtigste Feature bei einem Smartphone überhaupt wenn sowieso 99,9% in einer Hülle stecken und man die eh nicht sieht.

    Antworten
    1. JohnKNX 👋
      sagt am zu metacortexx ⇡

      Mein Reden, die Farbe ist nicht entscheidend aber wenn nur Baby Farben gibt, gibt’s für mich auch kein iPhone

      Antworten
  2. Der S 👋
    sagt am

    Nächstes Jahr schon das iPhone 29? 🤨

    Antworten
    1. Stefan K. 🔆
      sagt am zu Der S ⇡

      Die Zeit vergeht wie im Fluge. 😁

      (Schade, der Fehler, auf den Du Dich wohl beziehst, ist scheinbar bereits korrigiert 😅)

      Antworten

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