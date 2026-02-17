Wearables

Apple macht große Fortschritte bei erster KI-Brille

Apple arbeitet an einem neuen KI-Trio, so Mark Gurman von Bloomberg, dazu gehören AirPods mit Kamera, die noch in diesem Jahr kommen sollen, ein neues Gadget in der Größe von AirTags mit zwei Kameras, welches man an der Kleidung trägt, und im Fokus der Offensive steht eine smarte Brille, auch mit Kameras.

Ein Display gibt es hier, im Gegensatz zu manch anderen Brillen auf dem Markt, nicht, dafür aber zwei Kameras. Eine erkennt die Umgebung, die andere ist für Fotos und Videos in hoher Auflösung verbaut. Zentrale Anlaufstelle ist das iPhone, die Brille dient, wie die Apple Watch, eher als täglicher Begleiter zum iPhone.

Laut Quelle habe Apple in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht und man hat sich gegen eine Partnerschaft mit einer Brillenmarke entschieden und plant und entwickelt alles intern, auch die Gestelle, die „Premium“ sind. Weitere Gestelle, Farben und Formen sollen mit der Zeit bei Apple folgen und werden schon geplant.

