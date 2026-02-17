News

Apple TV bekommt Continuous Audio Connection

Die neue tvOS-Beta 26.4 bringt eine kontinuierliche Audioverbindung über HDMI für Apple TV-Geräte.

Mit der Option „Continuous Audio Connection“ hält das Gerät den Audio-Stream dauerhaft in einem stabilen Format über HDMI. Laut vorliegenden Informationen wird Mehrkanal- und Atmos-Ton intern in Dolby MAT kodiert und als LPCM-Signal ausgegeben, statt je nach Inhalt zwischen Stereo, 5.1 und Atmos umzuschalten.

Bisher konnte es bei Formatwechseln zu kurzen Bild- oder Tonaussetzern kommen, weil Receiver und Fernseher das HDMI-Signal neu synchronisieren mussten. Die neue Funktion soll diese Neuverhandlungen vermeiden, indem der Stream kontinuierlich aktiv bleibt.

Continuous Audio Connection in tvOS 26.4 soll HDMI-Resyncs reduzieren

Ältere AV-Receiver zeigen unter Umständen dauerhaft „Atmos“ oder „Multichannel PCM“ an, auch wenn nur Stereo oder 5.1 wiedergegeben wird. Ein entsprechender Hinweis im System informiert darüber, dass das zugrunde liegende Format variieren kann.

Nach Angaben zur Funktion genügt die Einstellung „Audioformat: Auto“ sowie das Aktivieren der kontinuierlichen Verbindung.

Aus meiner Sicht adressiert Apple damit ein technisches Detail, was vor allem Heimkino-Nutzer mit komplexen HDMI-Setups freuen sollte.

Apple kündigt Event für den 4. März an

Das Unternehmen Apple hat für den 4. März ein Event in New York, London und Shanghai angekündigt. Eventuell wird an…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

