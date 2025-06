Apple: Neuer iPhone-Leak wirft alles über den Haufen

In den letzten Wochen häuften sich die Gerüchte rund um die kommenden iPhones der nächsten Jahre, jedenfalls, wenn es um die Frontseite ging. Es deutete sich an, dass die Dynamic Island ab 2026 in ersten iPhones verschwindet und wir 2027 (und zum 20. Jubiläum) erstmals ein iPhone ohne Display-Aussparung sehen werden.

Doch die vielleicht beste Display-Quelle meldete sich jetzt zu Wort und warnte, dass das alles deutlich langsamer ablaufen wird. Laut Ross Young sehen wir 2026 eine kleinere Dynamic Island und Face ID wird noch nicht komplett unter das Display wandern. Das soll sogar erst 2028 passieren, ein Jahr nach dem 20. Jubiläum.

Apple iPhone: Frontkamera bleibt noch lange

Die Frontkamera wird uns aber noch eine ganze Weile erhalten bleiben, diese soll sogar erst gegen 2030 verschwinden. Was natürlich die Frage aufwirft, ob wir 2026 wirklich eine kleinere Dynamic Island sehen oder ob sich das Apple für 2027 aufhebt.

Diese Roadmap klingt aber ehrlich gesagt logischer, als bisherige Gerüchte, denn mich hat immer gewundert, dass Apple ab 2026 auf ein Loch und dann schon ab 2027 auf ein Display ohne Aussparung setzt. Das passt nicht zu Tim Cook, der die Neuerungen beim iPhone, selbst wenn technisch möglich, über viele Jahre verteilt.

