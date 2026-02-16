Apple plant ein „spaßiges“ MacBook im März

Apple wird das Angebot an MacBooks in diesem Jahr ausbauen und plant nach vielen Jahren mal wieder ein „MacBook“. Dieses Projekt scheiterte zu Intel-Zeiten, weil die Leistung und Akkulaufzeit zu schlecht waren, aber man hat daraus gelernt.

Einen M-Chip gibt es zwar nicht, dafür aber einen aktuellen A-Chip, der ja am Ende mehr oder weniger die Leistung eines M-Chips besitzt. Laut Mark Gurman wird es ein MacBook für „klar unter 1.000 Dollar“, aber Apple setzt hier dennoch auf Alu.

Es soll kein Plastik-Gehäuse geben, sondern vollwertiges Aluminium, wenn auch in einem günstigeren Entwicklungsverfahren. Und es soll „spaßige“ Farben geben, die mehr auffallen, als beim MacBook Air oder MacBook Pro. Apple testete bisher wohl Hellgelb, Hellgrün, Blau und Rosa. Ein normales Silber und Grau sind auch dabei.

Dieses MacBook soll es, im Gegensatz zum teureren MacBook Air, nur in einer Größe (etwa 13 Zoll) geben und es wird noch jetzt im März starten, so die Quelle.