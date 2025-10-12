Apple plant nächste Woche eine große Produkt-Offensive

Apple soll ab dem 12. Oktober die ersten Welle der neuen Produkte für Ende 2025 zeigen, so Mark Gurman. Und das M5-Lineup wird hier wie erwartet den Anfang machen, ein Event dafür gibt es jedoch nicht.

Im Laufe der Woche werden wir wohl das neue iPad Pro, die neue Vision Pro und ein neues MacBook Pro, wenn auch nur in der kleinen Version, von Apple sehen. Der Rest, wie ein neuer Apple TV, kommt später.