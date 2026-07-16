Apple schweigt öffentlich: Die Apple Intelligence kommt nach China

Die Apple Intelligence ist bereit für den chinesischen Markt, das haben Behörden gegenüber Reuters bestätigt. Doch Apple kann dort nicht machen, was man will, statt der aktuellen Version mit Siri AI geht man es in China etwas anders an.

Apple nutzt Modelle von Baidu und Alibaba, das haben die beiden Unternehmen auch offiziell gegenüber Reuters mitgeteilt. Von Apple gab es kein Statement zu diesem Schritt und das Management hält sich mit Kritik auch komplett zurück.

Apple: Keine Kritik an China

Während man in der EU an die Öffentlichkeit geht und sich beschwert, dass die Vorgaben nicht sicher für die Nutzer sind, so schweigt man zu diesem Thema in China. Dabei sind lokale Sprachmodelle von Unternehmen, auf die die Regierung aktiv Einfluss nehmen darf, mit Sicherheit nicht im Interesse der Privatsphäre.

Das kommende Modell von Google, welches Siri AI global nutzen wird, darf man in China auch nicht nutzen. Kritik daran? Fehlanzeige. Weder Tim Cook noch eine andere Person von Apple hat die chinesische Regierung jemals dafür kritisiert.

Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend, soll aber zeigen, dass sich Apple den lokalen Bedingungen durchaus anpassen kann. Es liegt nicht an der EU, es liegt an Apple, ob Siri AI bei uns startet oder nicht. In China lag es sogar an der Regierung, denn diese wollte die Apple Intelligence vor der Genehmigung genau prüfen.

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