News

Apple schweigt öffentlich: Die Apple Intelligence kommt nach China

Autor-Bild
Von
|

Die Apple Intelligence ist bereit für den chinesischen Markt, das haben Behörden gegenüber Reuters bestätigt. Doch Apple kann dort nicht machen, was man will, statt der aktuellen Version mit Siri AI geht man es in China etwas anders an.

Apple nutzt Modelle von Baidu und Alibaba, das haben die beiden Unternehmen auch offiziell gegenüber Reuters mitgeteilt. Von Apple gab es kein Statement zu diesem Schritt und das Management hält sich mit Kritik auch komplett zurück.

Apple: Keine Kritik an China

Während man in der EU an die Öffentlichkeit geht und sich beschwert, dass die Vorgaben nicht sicher für die Nutzer sind, so schweigt man zu diesem Thema in China. Dabei sind lokale Sprachmodelle von Unternehmen, auf die die Regierung aktiv Einfluss nehmen darf, mit Sicherheit nicht im Interesse der Privatsphäre.

Das kommende Modell von Google, welches Siri AI global nutzen wird, darf man in China auch nicht nutzen. Kritik daran? Fehlanzeige. Weder Tim Cook noch eine andere Person von Apple hat die chinesische Regierung jemals dafür kritisiert.

Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend, soll aber zeigen, dass sich Apple den lokalen Bedingungen durchaus anpassen kann. Es liegt nicht an der EU, es liegt an Apple, ob Siri AI bei uns startet oder nicht. In China lag es sogar an der Regierung, denn diese wollte die Apple Intelligence vor der Genehmigung genau prüfen.

OnePlus verlässt offiziell den deutschen Markt

Es hat sich immer wieder angedeutet und diese Woche wurde klar, dass man sich bei Oppo noch heute von OnePlus…

16. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple schweigt öffentlich: Die Apple Intelligence kommt nach China
Weitere Neuigkeiten
Zahlungsmoral in Deutschland verschlechtert sich
in Handel
OnePlus verlässt offiziell den deutschen Markt
in News
LOL Next: Das sind die Teilnehmer der neuen Spin-Off-Staffel
in Unterhaltung
Samsung teasert „neuen Formfaktor“ für Foldables offiziell an
in Smartphones
Heute steht das Ende von OnePlus bei uns an
in Smartphones
Ing
ING kündigt umfangreiche Wartungsarbeiten an – Online-Banking nicht verfügbar
in Fintech
Google Bilder wird 25: Neue KI-Funktionen verändern die Bildersuche
in Dienste
O2 O2 Telefonica Germany
Kündigungsklausel in Unlimited-Vertrag: Gericht setzt Telefónica Grenzen
in Telefónica
Sommerdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger
in Internes | Update
Aus für deutschen Identitätsdienst: Verimi stellt Geschäftsbetrieb Ende 2026 ein
in Dienste