Siri AI für Deutschland: Apple und die EU im „konstruktiven“ Gespräch

Nach einem kurzen Schlagabtausch und öffentlichen Anschuldigungen, warum Siri AI zum Start nicht in der EU verfügbar sein wird, scheinen sich die Parteien jetzt doch aktiv hinter verschlossenen Türen zu treffen und das Thema zu diskutieren.

Laut Financial Times gab es „konstruktive“ Gespräche zwischen Tim Cook, dem Chef von Apple, und der EU. Apple will Siri AI bei uns anbieten, alles andere wäre schwierig, weil die Konkurrenz schon jetzt viel weiter ist, sich aber nicht öffnen, weil man bei iOS eine Monopolstellung genießt und Drittanbieter nicht förderlich sind.

Konkret geht es um den DMA, den Digital Markets Act, dieser sieht vor, dass Apple nicht als Monopolist auftritt und eine offenere Plattform anbietet. Apple müsste also andere KI-Modelle neben Siri AI zulassen, was man allerdings nicht möchte.

Mehr wissen wir aktuell noch nicht, es ist also unklar, ob es bei den Gesprächen schon konkrete Vorschläge gab, bei denen sich Apple und die EU einig sind. Aber man spricht und nur das zählt. Ich hoffe ja, dass da eine Lösung bis September gefunden wird, denn ich würde die neue Siri AI wirklich gerne mit iOS 27 nutzen.

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