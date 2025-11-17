Dienste

Apple Health+: Das neue Abo für 2026 steht an

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Apple wird in etwa einem Jahr ein neues Abo einführen, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlichen Newsletter. Health+ lautet der nächste Schritt und es soll ein Abo mit mehr Funktionen rund um eure eigene Gesundheit geben.

Mit iOS 27 bekommen wir passend dazu auch eine neue Health-App und es gibt einen Health-Chatbot im Rahmen der Apple Intelligence. Außerdem wäre es gut möglich, dass Apple sein Fitness-Abo mit in Health+ integriert, so die Quelle.

Apple prüft derzeit Fitness+, dieses Abo ist nicht lukrativ, aber einstellen möchte man es auch nicht. Die Kombination aus Fitness+ und Health+ wäre durchaus sinnvoll, aber Apple hat noch ein Problem, die Abos werden unübersichtlich.

Man wollte das mit Apple One lösen, aber da sind oft Angebote dabei, die viele nicht benötigen. Im nächsten Schritt, sprich 2026, wäre es denkbar, dass Apple den Nutzern die Option gibt, dass man sein ganz eigenes Abo-Bundle zusammenstellt.

Mein Tipp der Woche: Nomad Sport Band

Der heutige Tipp der Woche war hier schon einmal ein Tipp der Woche, aber das ist jetzt über zwei Jahre…

16. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple Health+: Das neue Abo für 2026 steht an
Weitere Neuigkeiten
Fiat Grande Panda: Das günstige Elektroauto im Test
in Mobilität
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem
in News
Mein Tipp der Woche: Nomad Sport Band
in Kommentar
backFlip 46/2025: Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen
in backFlip
ARD und ZDF bündeln Vorschulangebote unter KiKAninchen
in News
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Battlefield 6 an der Spitze
in Gaming
Tapo S110E: Smart-Relay-Modul mit Energieüberwachung und Matter-Support
in Hardware
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW erweitert Netz leistungsstarker Autobahn-Ladestationen
in Mobilität
Rewe Sb Kasse
Selbstbedienungskassen setzen sich im Einzelhandel durch
in Fintech
Sony Xperia 1 Vi 2024 Header
Sony plant zwei neue Xperia-Smartphones für 2026
in Smartphones