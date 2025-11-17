Apple Health+: Das neue Abo für 2026 steht an

Apple wird in etwa einem Jahr ein neues Abo einführen, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlichen Newsletter. Health+ lautet der nächste Schritt und es soll ein Abo mit mehr Funktionen rund um eure eigene Gesundheit geben.

Mit iOS 27 bekommen wir passend dazu auch eine neue Health-App und es gibt einen Health-Chatbot im Rahmen der Apple Intelligence. Außerdem wäre es gut möglich, dass Apple sein Fitness-Abo mit in Health+ integriert, so die Quelle.

Apple prüft derzeit Fitness+, dieses Abo ist nicht lukrativ, aber einstellen möchte man es auch nicht. Die Kombination aus Fitness+ und Health+ wäre durchaus sinnvoll, aber Apple hat noch ein Problem, die Abos werden unübersichtlich.

Man wollte das mit Apple One lösen, aber da sind oft Angebote dabei, die viele nicht benötigen. Im nächsten Schritt, sprich 2026, wäre es denkbar, dass Apple den Nutzern die Option gibt, dass man sein ganz eigenes Abo-Bundle zusammenstellt.