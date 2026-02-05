Amazon geht den nächsten Schritt mit Alexa+

Amazon hat die Testphase mit ausgewählten Nutzern in den USA bei Alexa+ final abgeschlossen und bietet die neue Version ab jetzt allen Nutzern an. Die neue und bessere Version von Alexa wurde vor etwa einem Jahr von Amazon angekündigt.

Alexa+ ist seit Ende 2025 auch in Deutschland verfügbar, hier allerdings noch in der Testphase, was noch eine Weile so bleiben dürfte. Bisher ist auch nicht bekannt, wie lange die Testphase gehen soll, das weiß vermutlich auch Amazon selbst nicht.

In den USA hat Amazon übrigens eine Option für Alexa+ eingeführt, denn die neue Version ist eigentlich kostenpflichtig. Wer das Angebot aber vorher testen möchte, der kann das über den kostenlosen Alexa+ Chat machen. Das sind die Optionen: