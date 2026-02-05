Amazon geht den nächsten Schritt mit Alexa+
Amazon hat die Testphase mit ausgewählten Nutzern in den USA bei Alexa+ final abgeschlossen und bietet die neue Version ab jetzt allen Nutzern an. Die neue und bessere Version von Alexa wurde vor etwa einem Jahr von Amazon angekündigt.
Alexa+ ist seit Ende 2025 auch in Deutschland verfügbar, hier allerdings noch in der Testphase, was noch eine Weile so bleiben dürfte. Bisher ist auch nicht bekannt, wie lange die Testphase gehen soll, das weiß vermutlich auch Amazon selbst nicht.
In den USA hat Amazon übrigens eine Option für Alexa+ eingeführt, denn die neue Version ist eigentlich kostenpflichtig. Wer das Angebot aber vorher testen möchte, der kann das über den kostenlosen Alexa+ Chat machen. Das sind die Optionen:
- Alexa+ für Prime: Überall verfügbar, unbegrenzt (kostenlos): Prime-Mitglieder erhalten im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft kostenlosen und unbegrenzten Zugriff auf alle Funktionen von Alexa+, die für den gesamten Haushalt über Alexa-fähige Geräte, Alexa.com und die Alexa-App verfügbar sind. Mit Alexa+ können Mitglieder außerdem Prime-Vorteile wie Amazon Photos, Prime Video und Amazon Music optimal nutzen.
- Neuer Alexa+ Chat (kostenlos): Kunden ohne Prime können Alexa+ über einen neuen kostenlosen Chat auf Alexa.com und in der Alexa-App ausprobieren. Dieser Chat verfügt über eine textbasierte Chat-Oberfläche, über die Sie schnelle Antworten erhalten, planen, recherchieren und neue Themen entdecken können. Der Zugriff auf den kostenlosen Alexa+ Chat ist je nach Nutzung begrenzt.
- Alexa+: Überall verfügbar, unbegrenzt (19,99 $ pro Monat): Kunden erhalten unbegrenzten Zugriff auf alle Funktionen von Alexa+ – verfügbar für den gesamten Haushalt, auf allen Alexa-fähigen Geräten, auf Alexa.com und in der Alexa-App. Kunden können Alexa+ nutzen, um zu lernen, Informationen zu sammeln, sich zu organisieren, komplexe Themen zusammenzufassen, bei Amazon und anderen Anbietern einzukaufen, Reservierungen vorzunehmen, Familienkalender zu koordinieren, Mahlzeiten zu planen und vieles mehr.
