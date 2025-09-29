Firmware und OS

Apple und die streng geheime App „Veritas“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple ist im KI-Wettrennen weit hinter die Konkurrenz gefallen und kann nicht nur versprochene Funktionen nicht liefern, selbst mit diesen ist Siri nicht auf dem Stand von ChatGPT oder Gemini. Doch Apple weiß das und arbeitet an Optimierungen.

Apple testet neue Chatbot-App intern

Laut Mark Gurman von Bloomberg, gibt es mittlerweile eine interne und geheime App mit dem Codenamen „Veritas“, die wie ein Chatbot fungiert. Man kann Fragen stellen, Dinge bearbeiten lassen, Gespräche führen und eigene Daten analysieren.

Man kann sich das laut Quelle ein bisschen wie die App von OpenAI (ChatGPT) vorstellen, nur eben mit Siri unter der Haube. Doch die neue App dient nur internen Testzwecken, so Gurman weiter, es gibt keinen Plan für einen öffentlichen Release.

Es ist unklar, ob sowas langfristig überhaupt vorgesehen ist, laut Quelle könnte das auch einfach nur eine Spielwiese für neue Siri-Funktionen sein. Mark Gurman hält das für einen Fehler, denn genau so eine App wäre für iOS derzeit ein Mehrwert.

Apple muss 2026 bei KI aufholen

Apple hat das KI-Thema in diesem Jahr fast komplett ignoriert, nachdem man es letztes Jahr übertrieben stark in den Fokus stellte, aber eben nicht liefern konnte. Doch 2026 muss sich das ändern, denn die Konkurrenz rennt Apple gerade weg.

Ich bin selbst gespannt, was sich da nächstes Jahr tut, denn die Apple Intelligence spielt in meinem Alltag kaum eine Rolle, eigentlich nur als Basis für ChatGPT, was ich auch auf den Aktionstaste gelegt habe. Doch das kann nicht die Lösung für Apple sein. Mal schauen, ob Siri die Aufholjagd gelingt, die nötigen Mittel hat Apple.

Ein paar persönliche Worte zu den neuen iPhones

Apple schickte vor etwas mehr als einer Woche die neuen iPhones ins Rennen und bisher kommt das aktuelle Lineup gut…

28. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 💎
    sagt am

    Ach du Schande. Veritas bedeutet auf Deutsch Wahrheit. Es gibt wohl kaum einen Begriff, der weniger passend für einen LLM-Chatbot ist. Und dass ausgerechent Apple – so sehr ich sie für ihre Prozessoren, Macs und das Betriebssystem schätze -, die ja jetzt schon Jahre Rückstand in der KI-Entwicklung haben, eine qualitativ so viel bessere Lösung anbieten könnten, dass dieser Name gerechtfertigt wäre, darf bezweifelt werden. Es mag nur ein interner Codename sein, aber wenn man so einen Namen wählt, sagt das ja auch etwas aus …

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple und die streng geheime App „Veritas“
Weitere Neuigkeiten
Das neue iPhone ist für Xiaomi ein echtes Problem
in Smartphones
Uncharted Steam Deck Playstation
PlayStation 6: Möglicher Preis für den neuen Handheld
in Gaming
Vodafone Glasfaser
Vodafone CableMax 1000: Gigabit-Internet für 50 Euro ab heute verfügbar
in Vodafone
Fifa 22 Screen
„Fortgeschrittene Gespräche“: 50 Milliarden Dollar für EA
in Gaming
The Last Of Us Part 1 Und 2
The Last of Us: Neil Druckmann verspricht weitere „Updates“
in Gaming
iOS 26.0.1: Apple bereitet nächstes Update vor
in Firmware und OS
Ein paar persönliche Worte zu den neuen iPhones
in Kommentar
Bang & Olufsen zeigt In-Ear-Kopfhörer für stolze 1.200 Euro
in Audio
Mein Tipp der Woche: Hades 2
in Kommentar
backFlip 39/2025: Volkswagen und das Verbrenner-Comeback
in backFlip