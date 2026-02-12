Apple veröffentlicht macOS Sequoia 15.7.4 und macOS Sonoma 14.8.4

Nicht nur macOS Tahoe, also das neueste Betriebssystem für die Mac-Plattform, wurde mit Optimierungen, Fehlerbehebungen und sicherheitsrelevanten Anpassungen aktualisiert, sondern auch die älteren Betriebssysteme macOS Sequoia und macOS Sonoma erhalten nun ein neues Update.

In macOS Sequoia 15.7.4 und macOS Sonoma 14.8.4 werden jeweils 36 bzw. 42 Sicherheitslücken geschlossen. Auf weitere Änderungen hinsichtlich neuer Funktionen wird bei beiden Betriebssystemen wie üblich verzichtet. Da beide Systeme von Apple weiterhin offiziell unterstützt werden, handelt es sich hierbei um sogenannte Wartungsupdates.

Ähnlich wie beim Update für macOS Tahoe sollte man mit der Installation nicht zu lange warten. Apple empfiehlt dringend, das Update einzuspielen, da bereits einige Sicherheitslücken aktiv ausgenutzt werden.