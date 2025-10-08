Apple vs. EU: Der Streit neigt sich wohl dem Ende

Von öffentlicher Seite ging Apple vor ein paar Tagen in die Offensive und griff die EU an, die aber sehr entspannt reagierte, denn man gab an, dass Apple nicht so konstruktiv in Gespräche sei, wie man das darstellt. Hinter verschlossenen Türen kamen sich die Parteien jetzt doch näher und ein Deal soll in greifbarer Nähe sein.

Laut Financial Times sei man sich noch nicht einig, wenn es um die Anpassungen von Apple rund um den Digital Markets Act in der EU geht, aber man sei im „finalen Stadium der Verhandlungen“. Gut möglich, dass sich also beide Parteien in nächster Zeit äußern und Apple verkündet, was man bei den Produkten anpassen wird.