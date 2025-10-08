News

Apple vs. EU: Der Streit neigt sich wohl dem Ende

Autor-Bild
Von
|

Von öffentlicher Seite ging Apple vor ein paar Tagen in die Offensive und griff die EU an, die aber sehr entspannt reagierte, denn man gab an, dass Apple nicht so konstruktiv in Gespräche sei, wie man das darstellt. Hinter verschlossenen Türen kamen sich die Parteien jetzt doch näher und ein Deal soll in greifbarer Nähe sein.

Laut Financial Times sei man sich noch nicht einig, wenn es um die Anpassungen von Apple rund um den Digital Markets Act in der EU geht, aber man sei im „finalen Stadium der Verhandlungen“. Gut möglich, dass sich also beide Parteien in nächster Zeit äußern und Apple verkündet, was man bei den Produkten anpassen wird.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Man bedient sich beim Apple iPhone 17 Pro

Orange is the new black, das war nach der Ankündigung des Apple iPhone 17 Pro häufig zu lesen, denn in…

8. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple vs. EU: Der Streit neigt sich wohl dem Ende
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung überrascht mit neuer Software-Strategie
in Firmware und OS
Xbox 2024 Header
Microsoft: Die nächste Xbox ist noch in Entwicklung
in Gaming
Warum das günstige Tesla Model Y ein schlechter Deal ist
in Mobilität
Bmw Elektro Auto Laden
BMW Bank Studie: Reichweitenangst bremst Elektro-Gebrauchtwagenmarkt aus
in Mobilität
Deutsche Post
Ärger mit Briefen und Paketen? Jetzt wird es einfacher, Beschwerde einzureichen
in Dienste
Product Use
Ring Intercom zum Bestpreis: Die Gegensprechanlage einfach smart gemacht
in Smart Home
Samsung Galaxy S26 Ultra: Man bedient sich beim Apple iPhone 17 Pro
in Smartphones
Deutsche Post unterstützt Initiative für Postboten-Emoji
in Marktgeschehen
O2 O2 Telefonica Germany 2
Telefónica Deutschland leitet CEO-Nachfolge ein
in Marktgeschehen
Google startet KI-Modus in Deutschland, Österreich und der Schweiz
in Dienste