Smartphones

Samsung Galaxy S26 Ultra: Man bedient sich beim Apple iPhone 17 Pro

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Orange is the new black, das war nach der Ankündigung des Apple iPhone 17 Pro häufig zu lesen, denn in diesem Jahr gab es erstmals keine dunkle Pro-Version und das Orange ist sehr präsent beim Marketing. Samsung wird dem Beispiel folgen.

Da man aktuell sowieso wieder in der Apple-Kopie-Ära angekommen ist, wird es das Samsung Galaxy S26 Ultra auch in Orange geben. Es machen sogar schon die ersten Bilder von Dummy-Einheiten des Samsung Galaxy S26 Ultra die Runde:

Dummies of Galaxy S26 Ultra leaked online. Guys, I'm so done with this orange colour tbh…
byu/Direct-Till-2680 insamsunggalaxy

Doch das ist noch nicht alles, denn der zuverlässige Max hat diesen Schritt nicht nur angedeutet, er lässt vermuten, dass die Farbe „Tangerine“ heißt. Mal schauen, wie das sonst so aktive Marketing-Team von Samsung in den USA, die nach den Apple Events sonst gerne Witze machen, über diese Ankündigung berichten wird.

Ein dunkleres Blau wird es im nächsten Jahr wohl auch geben, wie auch ein Silber, wobei Silber bzw. Weiß eine normale Farbe ist. Blau gab es bisher auch schon, nur etwas heller. Grundsätzlich ist das ja auch alles okay, jeder kopiert von jedem, das Ding ist nur, dass sich Samsung immer so unnötig über Apple lustig machen muss.

Google Nest Hub Test4

Google plant neue Home-Speaker mit Display

Google präsentierte letzte Woche einen neuen Home Speaker für 2026, zeigte uns bisher aber nur diesen einen Lautsprecher, während Amazon…

8. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Keks mit Ecke 🏅
    sagt am

    Liegt vermutlich auch daran, dass im Heimatmarkt Südkorea die Nachfrage nach Samsunggeräten bei jüngeren eher nachgelassen hat und sich die Marke Apple anpasst um dort Marktanteile zu gewinnen.

    Tangerine lässt mich an die Hallabong Tangerine von Jeju-Island denken. Die waren lecker, aber das Orange bleibt weiterhin hässlich.

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    Da hat man aber eher das schlechte kopiert.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S26 Ultra: Man bedient sich beim Apple iPhone 17 Pro
Weitere Neuigkeiten
Deutsche Post
Ärger mit Briefen und Paketen? Jetzt wird es einfacher, Beschwerde einzureichen
in Dienste
Product Use
Ring Intercom zum Bestpreis: Die Gegensprechanlage einfach smart gemacht
in Smart Home
Deutsche Post unterstützt Initiative für Postboten-Emoji
in Marktgeschehen
O2 O2 Telefonica Germany 2
Telefónica Deutschland leitet CEO-Nachfolge ein
in Marktgeschehen
Google startet KI-Modus in Deutschland, Österreich und der Schweiz
in Dienste
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Microsoft reagiert nach heftiger Kritik an neuen Preisen
in Dienste
Fabian Kirchbauer Photography
BMW blickt auf Wachstum, doch es gibt mehrere Probleme
in Mobilität
Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021 Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021
Mercedes bricht ein: Nachfrage im Sinkflug
in Mobilität
Google Nest Hub Test4
Google plant neue Home-Speaker mit Display
in Smart Home
Tesla stellt günstigeres Model Y und Model 3 vor
in Mobilität