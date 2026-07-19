Wearables

Apple Watch dominiert eine Kategorie der KI-Smartwatches

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Apple verkauft die erfolgreichste Smartwatch der Welt mit der Apple Watch, aber man musste in den letzten Jahren auch Federn beim Marktanteil lassen. Doch eine Kategorie dominiert man, so Counterpoint Research, und diese wächst derzeit.

In der Kategorie der „Edge AI Smartwatches“, also Uhren, die ihre KI in erster Linie auf dem Gerät selbst verarbeiten, dominiert die Apple Watch laut Quelle mit über 90 Prozent Marktanteil. Und diese Kategorie wächst, wie eine neue Analyse zeigt:

Marktanteil von „Edge AI Smartwatches“ (Grafik: Counterpoint)

Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob die Apple Watch mit Siri aktuell als KI-Smartwatch eingestuft werden darf, was ich kritisch sehe, aber mit Siri AI und watchOS 27 wird sich das ändern, ab Herbst ist diese Aussage also zutreffend. Wenn auch nur für wenige Watch-Modelle, da viele das Update nicht bekommen.

Es ist allerdings eine spannende Entwicklung, denn Wearables sind perfekte KI-Begleiter, aber ihre Rechenleistung ist oft gering, eine lokale Verarbeitung also sehr schwieriger und sie kostet gerne viel Akku, was man in einer Uhr auch nicht hat.

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13. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Hugo 💎
    sagt am

    Was genau ist jetzt das Besondere daran? Also irgendwie erschließt sich mir der Sinn nicht dahinter, wenn die Uhr das lokal verarbeitet. Es ist doch viel schlauer, das auf das Smartphone auszulagern, das mehr Rechenkapazität und einen größeren Akku hat, und dann einfach das Ergebnis via Bluetooth oder wie auch immer zu übertragen.

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