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Apple Watch: Großer Update-Schock bei watchOS 27

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Apple ist dafür bekannt, dass man einen guten Support bei Updates bietet, nicht immer bei der Qualität, weil viele Funktionen bei alten Modellen fehlen, aber bei der Dauer. Diese Woche hat man daher viele Nutzer einer Apple Watch geschockt.

Mit watchOS 27 fallen die Apple Watch Series 6, die Apple Watch Series 7, die Apple Watch Series 8, die Apple Watch Series 9, die Apple Watch Ultra 1 und die Apple Watch SE 2 weg. Diese Uhren bekommen alle kein watchOS 27 mehr.

Man benötigt also mindestens eine Apple Watch Series 10, eine Apple Watch Ultra 2 oder die neue Apple Watch SE 3, so die Webseite. Es gibt aber Berichte, dass die Beta von watchOS 27 auf der Series 9 und der ersten Ultra zu laufen scheint.

watchOS 27 kommt mit neuer Siri AI

Doch selbst wenn diese Modelle noch dabei sind, das ist heftig, sowas gab es bei Apple noch nie in der Update-Geschichte. Schaut man sich die Neuerungen auf der Webseite von Apple an, dann sind diese in diesem Jahr auch sehr überschaubar.

Vermutlich liegt es an der neuen Siri AI, denn ohne die bringt watchOS 27 eigentlich nichts Neues mit. Da dachte sich Apple, dass man das Update auch direkt komplett streichen kann, wenn die neue Siri nicht läuft. Oder es liegt nicht an der Software und Apple will Druck aufbauen, damit Nutzer ihre Uhr wieder häufiger upgraden.

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8. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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