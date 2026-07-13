Das neue Apple iPad Pro bringt noch eine weitere Neuerung mit

Apple plant angeblich kein neues iPad Pro mit M6-Chip in diesem Jahr, man wird direkt den Weg zum M7-Chip im Frühjahr 2027 gehen. Dieses neue iPad kommt dann auch mit neuen Apple Pencils, angeblich sind zwei davon vorgesehen.

Es gibt ein neues Einsteigermodell (B582) und einen neuen Apple Pencil Pro (B632), so Mark Gurman von Bloomberg. Die Neuerungen sind allerdings noch nicht bekannt, die Quelle vermutet, dass man die Akkus besser tauschen kann.

In der EU gibt es neue Regelungen, die das bald vorschreiben und der Apple Pencil ist bisher, egal in welcher Form, nicht gut zu reparieren. Mal schauen, ob das der einzige Grund ist oder ob die neuen Stifte auch neue Funktionen mitbringen.

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