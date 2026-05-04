Apple Watch: Neues Armband und Watchface für 2026 vorgestellt

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, wir bekommen ein neues Armband für die Pride-Kollektion und ein passendes Watchface. In diesem Jahr ist es ein Sport Loop für 49 Euro und kann ab sofort direkt bei Apple bestellt werden.

Das neue Watchface nennt sich „Pride Luminance“ und hat sich schon vorab in der Beta gezeigt, ist aber wie erwartet nicht ablesbar. Es wird Teil von watchOS 26.5, wie auch ein neues Wallpaper für iOS, ein Datum hat Apple aber nicht genannt.