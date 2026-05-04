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Apple Watch: watchOS 27 bringt Ultra-Watchface auf die normale Uhr

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Apple arbeitet an mehreren neuen Watchfaces (Zifferblätter) für watchOS 27, was wir im Juni sehen werden, so Mark Gurman von Bloomberg. Darunter soll auch ein neues Watchface sein, was an Modular Ultra erinnert, aber etwas abgespeckt ist.

Laut Quelle gibt es die große Uhr in der Mitte und die Komplikationen darunter, die Reihe darüber fehlt aber und der Kreis darum (beispielsweise für Tiefe) ebenfalls. Es könnte wie auf dem Beitragsbild aussehen, das ist allerdings nur ein Mockup.

Ich bin vor ein paar Wochen von der Apple Watch Ultra zur Apple Watch zurück und vermisse genau dieses Watchface, so habe ich es meistens auf der Uhr genutzt:

Klingt so, also würde die abgespeckte Version also genau für mich passen, da mir Modular Ultra sonst zu überladen war, man es aber sehr minimalistisch gestalten konnte. Und Modular ist für mich nur bedingt eine Lösung, denn es macht mich verrückt, dass die Uhrzeit nicht zentral ist und hier viel Platz verschwendet wird.

Meine Vermutung ist aber, dass es dieses neue Watchface erst ab der Series 10 mit dem größeren Display gibt, ein bisschen Upselling wird Apple hier noch betreiben. Wenn es jedoch so in etwa kommt, würde ich das im Herbst durchaus begrüßen:

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30. April 2026 | Jetzt lesen →

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