Apple Watch Series 11 vorgestellt – kommt mit Bluthochdruck-Mitteilungen

Apple hat die Apple Watch Series 11 vorgestellt, die neue Gesundheitsfunktionen, längere Batterielaufzeit und robustere Materialien bieten soll. Die Uhr ermöglicht unter anderem Mitteilungen bei erhöhtem Blutdruck und kommt mit einem neuen Schlafindex.

Produktmerkmale und Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 11 ist laut Unternehmensangaben in Aluminium und Titan in verschiedenen Farbvarianten erhältlich und verfügt über ein dünnes Design mit bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit. Laut Apple erreicht das Ion-X Glas der Aluminiummodelle eine doppelt so hohe Kratzfestigkeit durch eine neue Keramikbeschichtung, während Titanmodelle weiterhin Saphirglas bieten.

Die Uhr unterstützt schnelles Laden und 5G-Mobilfunk, um Anrufe, Nachrichten und Streaming zu ermöglichen, wenn das iPhone nicht in Reichweite ist.

Gesundheitsfunktionen

Die Bluthochdruck-Mitteilungen nutzen den optischen Herzsensor und einen Algorithmus, der Daten über 30 Tage analysiert, um auf Anzeichen von Hypertonie hinzuweisen. Nach eigenen Angaben basieren die Algorithmen auf Trainingsdaten von über 100.000 Teilnehmenden und wurden klinisch mit mehr als 2.000 Personen validiert.

Nutzer, die eine Mitteilung erhalten, sollen ihre Messwerte laut American Heart Association sieben Tage protokollieren und beim Arzt vorlegen. Eine Zulassung durch die FDA und andere Regulierungsbehörden steht bevor, und die Funktion soll in über 150 Ländern (einschließlich USA und EU) verfügbar sein.

Schlafindex und Software-Updates

Mit dem neuen Schlafindex erfasst die Uhr Daten zu Schlafdauer, Konsistenz und Schlafphasen auf Basis von Leitlinien der American Academy of Sleep Medicine, der National Sleep Foundation und der World Sleep Society.

Laut Apple wurden zur Algorithmusentwicklung Daten aus der Apple Heart and Movement Study von über fünf Millionen Nächten verwendet. watchOS 26 bringt zudem Workout Buddy, neue Zifferblätter, Gestensteuerung und Smart-Staple-Hinweise, die Apple Intelligence nutzen, um personalisierte Empfehlungen zu geben.

Weitere Highlights laut Apple:

Workout Buddy mit sprachlicher Motivation

Live-Übersetzung in Nachrichten

Neue Zifferblattgalerie und Liquid Glass UI

Warteschleifenassistenz und Anruffilter

Alle Eckdaten gibt es bei Apple.

Die Apple Watch Series 11 ist in zwei Größen (42 mm und 46 mm) erhältlich und wird mit Aluminiumgehäusen in den Farben Diamantschwarz, Roségold, Silber und dem neuen Spacegrau sowie mit polierten Titan-Gehäusen in den Farben Natur, Gold und Schiefer angeboten. Die Apple Watch Hermès ist in der Farbe Titan Silber und in beiden Größen erhältlich.

Bei den Armbändern führt Apple eine große Auswahl neuer Farben ein, darunter Waldgrün, Neongelb, Marineblau und Nebelviolett. Auch die Nike-Modelle werden aktualisiert: Das Nike Sportarmband und das Nike Sport Loop sind in neuen Farbtönen erhältlich, letzteres mit reflektierendem Garn. Die Hermès-Kollektion wird durch das Faubourg-Party-Armband aus Strickgewebe mit passendem animiertem Zifferblatt sowie das Grand-H-Armband aus Metallgliedern ergänzt. Zudem sind alle bestehenden Hermès-Armbänder in neuen Farben erhältlich.

Vorbestellungen für die Apple Watch Series 11 sind ab sofort in über 50 Ländern, darunter Deutschland, möglich. Der Verkaufsstart im Handel ist am 19. September, die Preise beginnen bei 449 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Auch die neuen Armbänder können ab sofort bestellt werden und sind ab dem 19. September erhältlich.

Klingt alles ganz nett, dass es die dunkle Version aber wieder nur glänzend gibt, stört mich schon etwas.