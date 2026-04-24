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Apple Watch: So sieht das neue Watchface aus

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Apple plant mit der jährlichen Pride-Kollektion auch immer ein neues Watchface (und Wallpaper) und in diesem Jahr sehen wir „Pride Luminance“. Das wird in der finalen Version von watchOS 26.5 verfügbar sein, die im Mai kommen dürfte.

Und dank Mark Gurman wissen wir auch schon, wie das neue Watchface aussieht, es wird natürlich wieder bunt. Ein neues Armband dürfte dann ebenfalls im Mai bei Apple anstehen, das neue Pride-Design für 2026 ist bisher noch nicht aufgetaucht.

Sieht auf den ersten Blick nach einem weiteren Watchface aus, was schön und bunt auf Pressebildern ist, welches man im Alltag aber nicht gebrauchen kann, weil man keine Uhrzeit ablesen kann. Von dieser Sorte gibt es bei Apple langsam zu viele.

Mit einer finalen Ankündigung ist im Mai zu rechnen, vermutlich kommende Woche, letztes Jahr gab es die Pride-Kollektion jedenfalls Anfang Mai. Ich finde die Idee mit neuen Watchfaces ja gut, aber ich hätte einfach gerne mehr, die man ablesen kann.

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Es hat sich schon letztes Jahr angedeutet und spätestens seit der Ankündigung der Partnerschaft mit Google im Januar haben wir…

23. April 2026 | Jetzt lesen →

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