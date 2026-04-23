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Google kündigt neue Siri-Version für Ende 2026 an

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Google News
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Es hat sich schon letztes Jahr angedeutet und spätestens seit der Ankündigung der Partnerschaft mit Google im Januar haben wir es uns alle gedacht: Apple plant Siri 2.0 für 2026. Apple soll einen radikalen Neustart geplant haben, Siri 2.0 wird ein großer Sprung und mit iOS 27 werden wir wieder ein neues Design bei Siri sehen.

Von offizieller Seite hat Apple die neue Version von Siri bisher aber noch nicht bestätigt, daher hat das Google diese Woche im Rahmen der Google Cloud Next 2026 getan. Dort kündigte Thomas Kurian „eine neue und personalisierte Siri, die noch in diesem Jahr eingeführt wird“ an. Ob das mit Apple abgesprochen war?

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23. April 2026 | Jetzt lesen →

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