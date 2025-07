Aral und Amazon kooperieren bei Paketabholung

Aral und Amazon haben eine Kooperation zur Aufstellung von Amazon Lockern an ausgewählten Aral-Tankstellen in Deutschland vereinbart.

Bislang wurden bereits rund 30 Amazon Locker an unternehmenseigenen Aral-Tankstellen installiert, weitere sollen folgen. Der erste Amazon Locker wurde an der Aral-Tankstelle Rheinlanddamm 103 in Dortmund aufgestellt.

Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral der größte Anbieter auf dem deutschen Tankstellenmarkt. Die Installation der Locker soll Amazon-Kunden mehr Flexibilität bei der Paketabholung bieten und die bestehende Zusammenarbeit im Bereich Flottenmanagement und Ladeinfrastruktur ergänzen.

Amazon Locker ermöglichen es Kunden, ihre Pakete an sichere Abholorte zu senden. Nach der Bestellung erhalten sie eine Versandbestätigung mit Informationen zur Abholung, etwa einem Code oder Barcode, der zum Öffnen des Lockers benötigt wird. Die Nutzung der Locker ist einfach und kann über die Amazon-Shopping-App erfolgen.

