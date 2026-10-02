Mobilität

Aston Martin schiebt erstes Elektroauto weit in die Zukunft

Oliver Schwuchow
Von
Aston Martin Valhalla

Eigentlich wollte Aston Martin schon 2025 ein Elektroauto auf den Markt bringen, doch als 2025 kam und die Nachfrage nach vollelektrischen Modellen im Luxus-Segment schwierig war, änderte man plötzlich die Strategie für die Zukunft.

Aston Martin ohne Elektroauto vor 2033

Eine konkrete Angabe wollte Aston Martin nicht mehr machen. Jetzt wissen wir auch warum, denn Adrian Hallmark hat bei Autocar verraten, dass man erst nach 2033 in den Markt einsteigen wird. Man habe eine neue Roadmap, so der Chef.

Bis 2035 wird der Fokus von Aston Martin noch auf dem V8 und V12 liegen, es kann sogar sein, dass vor 2035 kein elektrisches Modell kommt. Man ist nicht grundsätzlich gegen die Technologie, will nur nicht ganz vorne mit dabei sein.

In den kommenden drei Jahren will sich Aston Martin anschauen, was so auf dem Markt verfügbar ist, auch bei den Partnern (Lucid und Mercedes-Benz) und dann ohne große Eigeninvestitionen irgendwann ein eigenes Elektroauto entwickeln.

Aston Martin auch ohne Plug-in-Hybrid

Auf dem Weg dorthin wird es einen gewissen Grad an „Hybridisierung“ geben, aber nicht als Plug-in-Hybrid, das möchte man nicht. Man wird in diesem Jahrzehnt also nicht mehr elektrisch mit einem Aston Martin fahren können, das scheint sicher.

Vermutung: Aston Martin wird die Verbrenner-Welle noch bis zum Ende reiten und dann an irgendeine China-Marke verkauft, welche in den 2030ern die passende Technologie hat und den alten und bekannten Markennamen weiter nutzen möchte.

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