FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 wird 1&1 HomeServer Pro
1&1 führt im Oktober den HomeServer Pro mit Wi-Fi 7, Triband-WLAN sowie Unterstützung für DSL und Glasfaser ein.
Der neue Premium-Router basiert auf der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 und wird laut 1&1 mindestens sechs Monate exklusiv über den Anbieter erhältlich sein. Kunden können zwischen einem schwarzen und einem weißen Modell wählen. Zum monatlichen Preis hat sich 1&1 noch nicht geäußert.
1&1 HomeServer Pro kombiniert DSL und Glasfaser
Technisch setzt der HomeServer Pro auf Wi-Fi 7 und Triband-WLAN. Neben 2,4 und 5 GHz steht damit auch das 6-GHz-Band zur Verfügung. Interessant ist vor allem die Kombination aus DSL- und Glasfaser-Unterstützung in einem Gerät. Bei einem späteren Wechsel der Anschlusstechnik muss der Router somit nicht zwingend ausgetauscht werden.
Die wichtigsten Eckdaten des 1&1 HomeServer Pro:
- Wi-Fi 7 mit 2,4, 5 und 6 GHz
- Unterstützung für DSL und Glasfaser
- Schwarzes oder weißes Gehäuse
- Eine Taste und eine LED
- Integriertes Kabelmanagement
Zur Markteinführung bietet 1&1 den HomeServer Pro im Bundle mit ausgewählten DSL- und Glasfasertarifen an. Alternativ können Kunden ein Startguthaben von 100 Euro wählen. Einen regulären Einzelpreis nennt das Unternehmen bislang wie erwähnt nicht.
Die Highlights der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90
- Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaser- oder DSL-Anschluss mit Triband-Wi-Fi-7
- Neues FRITZ!Box-Design für den flexiblen Einsatz, mit innovativer Kabelführung sowie neuem Wärmemanagement für energieeffizienten Einsatz
- Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s
- Am Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar
- Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
- Triband-Wi-Fi 7 mit bis zu 12,2 GBit/s:
- 5.760 MBit/s (6 GHz, 2 x 2, 320 MHz Kanalbandbreite)
- 5.760 MBit/s (5 GHz, 4 x 4)
- 688 MBit/s (2,4 GHz, 2 x 2)
- WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen
- 1 x 2,5-Gigabit-WAN/-LAN, 1 x 2,5-Gigabit-LAN, 2 x Gigabit-LAN
- 1 x USB für Speichermedien und Drucker
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss; Smart-Home-Funktionen für Strom, Wärme, Licht und mehr – über DECT ULE und Zigbee
- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u v. m.
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