FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 wird 1&1 HomeServer Pro

1&1 führt im Oktober den HomeServer Pro mit Wi-Fi 7, Triband-WLAN sowie Unterstützung für DSL und Glasfaser ein.

Der neue Premium-Router basiert auf der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 und wird laut 1&1 mindestens sechs Monate exklusiv über den Anbieter erhältlich sein. Kunden können zwischen einem schwarzen und einem weißen Modell wählen. Zum monatlichen Preis hat sich 1&1 noch nicht geäußert.

1&1 HomeServer Pro kombiniert DSL und Glasfaser

Technisch setzt der HomeServer Pro auf Wi-Fi 7 und Triband-WLAN. Neben 2,4 und 5 GHz steht damit auch das 6-GHz-Band zur Verfügung. Interessant ist vor allem die Kombination aus DSL- und Glasfaser-Unterstützung in einem Gerät. Bei einem späteren Wechsel der Anschlusstechnik muss der Router somit nicht zwingend ausgetauscht werden.

Die wichtigsten Eckdaten des 1&1 HomeServer Pro:

Wi-Fi 7 mit 2,4, 5 und 6 GHz

Unterstützung für DSL und Glasfaser

Schwarzes oder weißes Gehäuse

Eine Taste und eine LED

Integriertes Kabelmanagement

Zur Markteinführung bietet 1&1 den HomeServer Pro im Bundle mit ausgewählten DSL- und Glasfasertarifen an. Alternativ können Kunden ein Startguthaben von 100 Euro wählen. Einen regulären Einzelpreis nennt das Unternehmen bislang wie erwähnt nicht.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

Die Highlights der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90

Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaser- oder DSL-Anschluss mit Triband-Wi-Fi-7

Neues FRITZ!Box-Design für den flexiblen Einsatz, mit innovativer Kabelführung sowie neuem Wärmemanagement für energieeffizienten Einsatz

Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Wi-Fi 7 mit bis zu 12,2 GBit/s:

5.760 MBit/s (6 GHz, 2 x 2, 320 MHz Kanalbandbreite)

5.760 MBit/s (5 GHz, 4 x 4)

688 MBit/s (2,4 GHz, 2 x 2)

WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen

1 x 2,5-Gigabit-WAN/-LAN, 1 x 2,5-Gigabit-LAN, 2 x Gigabit-LAN

1 x USB für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss; Smart-Home-Funktionen für Strom, Wärme, Licht und mehr – über DECT ULE und Zigbee

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u v. m.

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