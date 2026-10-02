Sony verteilt Firmware-Update für die PS5 (Pro)

Sony verteilt ab sofort ein Update für die aktuelle PlayStation, welches für die PS5 und PS5 Pro bereitsteht. Es handelt sich um Version 14.1, wenn man es ganz genau nimmt, ist es Version 26.06-14.10.00. Das erste Punkt-Update kommt nur kurz nach dem großen Update auf Version 14 und hat auch keinen großen Changelog dabei:

Wir haben einige Verbesserungen in Sachen Sicherheit an der Systemsoftware vorgenommen.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Doch es kommt direkt am Tag nach der Ankündigung von QSSR, dem KI-Upscaling für die normale PlayStation 5. Sony erwähnt es zwar nicht im Changelog, aber es ist davon auszugehen, dass QSSR erst damit aktiviert oder zumindest optimiert wird.

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