ASUS ROG Ally und ROG Ally X erhalten das November Firmware-Update

Der taiwanische Hersteller ASUS hat mal wieder alle Kräfte vereint und einige sehr umfangreiche Updates für seine Gaming-Handhelds ROG Ally und ROG Ally X veröffentlicht. Die Updates umfassen diverse Neuerungen wie ein verbesserte Update-Funktion, Verbesserungen und einge von User gewünschte Anpassungen.

Besitzer von ROG Ally und ROG Ally X können über das Programm Armoury Crate SE auf die Updates zugreifen. Einige der Updates können auch von der offiziellen Webseite heruntergeladen werden.

Was die Updates im Einzelnen beinhalten, zeigen wiederum die Release Notes, die das Unternehmen wie üblich sehr ausführlich auflistet: