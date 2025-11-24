ASUS ROG Ally und ROG Ally X erhalten das November Firmware-Update
Der taiwanische Hersteller ASUS hat mal wieder alle Kräfte vereint und einige sehr umfangreiche Updates für seine Gaming-Handhelds ROG Ally und ROG Ally X veröffentlicht. Die Updates umfassen diverse Neuerungen wie ein verbesserte Update-Funktion, Verbesserungen und einge von User gewünschte Anpassungen.
Besitzer von ROG Ally und ROG Ally X können über das Programm Armoury Crate SE auf die Updates zugreifen. Einige der Updates können auch von der offiziellen Webseite heruntergeladen werden.
Was die Updates im Einzelnen beinhalten, zeigen wiederum die Release Notes, die das Unternehmen wie üblich sehr ausführlich auflistet:
Changelog [November 2025]: ROG Ally & Ally X
ACSE 2.1.15.0 on 11/18 through Armoury Crate SE
- Added an option to Enter or Exit the full screen experience using key bindings under Keymap → Action.
- Added an Update Notification feature in Command Center.
- Integrated AMD Radeon™ Chill behavior into the FPS Limiter function.
Adjusted FPS Limiter option from 45 → 40 FPS to better align with the device’s 120hz panel refresh rate.
- Changed the bottom bar button color to a gray color design.
- Added Windows Power Mode options to the Manual Operating Mode page.
- Improved gyro aiming algorithm to enhance precision with the gyro sensor.
- Enhanced the online update process.
- AMD RSR is now set to Off by default for RC73 models.
- Added support for Wi-Fi captive portals.
- Changed the default sleep time from Never to 5 minutes.
in Firmware und OS
in Firmware und OS
in News
in Dienste
in Kommentar
in backFlip
in Fintech
in News
in Smartphones
in Smart Home