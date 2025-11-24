Firmware und OS

ASUS ROG Ally und ROG Ally X erhalten das November Firmware-Update

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: ASUS Pressroom

Der taiwanische Hersteller ASUS hat mal wieder alle Kräfte vereint und einige sehr umfangreiche Updates für seine Gaming-Handhelds ROG Ally und ROG Ally X veröffentlicht. Die Updates umfassen diverse Neuerungen wie ein verbesserte Update-Funktion, Verbesserungen und einge von User gewünschte Anpassungen.

Besitzer von ROG Ally und ROG Ally X können über das Programm Armoury Crate SE auf die Updates zugreifen. Einige der Updates können auch von der offiziellen Webseite heruntergeladen werden.

Was die Updates im Einzelnen beinhalten, zeigen wiederum die Release Notes, die das Unternehmen wie üblich sehr ausführlich auflistet:

Changelog [November 2025]: ROG Ally & Ally X

ACSE 2.1.15.0 on 11/18 through Armoury Crate SE

  • Added an option to Enter or Exit the full screen experience using key bindings under Keymap → Action.
  • Added an Update Notification feature in Command Center.
  • Integrated AMD Radeon™ Chill behavior into the FPS Limiter function.
    Adjusted FPS Limiter option from 45 → 40 FPS to better align with the device’s 120hz panel refresh rate.
  • Changed the bottom bar button color to a gray color design.
  • Added Windows Power Mode options to the Manual Operating Mode page.
  • Improved gyro aiming algorithm to enhance precision with the gyro sensor.
  • Enhanced the online update process.
  • AMD RSR is now set to Off by default for RC73 models.
  • Added support for Wi-Fi captive portals.
  • Changed the default sleep time from Never to 5 minutes.

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / ASUS ROG Ally und ROG Ally X erhalten das November Firmware-Update
Weitere Neuigkeiten
ROG Xbox Ally und Xbox Ally X erhalten umfangreiches Firmware-Update
in Firmware und OS
iOS 27 steht an: Apple legt Fokus endlich wieder auf Stabilität
in Firmware und OS
Amazon überrascht mit Comeback von Stargate
in News
Google Android Auto Gemini
Google optimiert Android Auto für Elektroautos
in Dienste
Mein Tipp der Woche: Apple iPhone 17 Pro (Max) Wallpaper
in Kommentar
backFlip 47/2025: Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet
in backFlip
Kontaktlos Zahlen Mit Ing Diba Visa Card
Debitkarte löst Bargeld als wichtigste Bezahlmethode ab
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Dezember 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Gigaset stellt Mittelklasse-Smartphones GS6 und GS6 PRO vor
in Smartphones
TP-Link stellt Matter-Outdoor-Plug Tapo P410M vor
in Smart Home