Mobilität

Audi stellt Werk um: Erste Vorbereitungen für das Ende?

Autor-Bild
Von
|

Audi streicht die Nachtschicht in Neckarsulm und verteilt rund 1.000 Beschäftigte auf andere Schichten, so die Automobilwoche. Ein Sprecher von Audi hat diesen Schritt bestätigt, man „optimiert die Produktivität am Standort“. Das Werk ist also nicht mehr ausgelastet, neue Modelle kommen nicht und man muss sparen.

Vor allem ohne den A8, der bei Audi einkassiert wurde, und ohne ein elektrisches Modell, wird es in Neckarsulm schwierig. Das Werk macht auch immer wieder bei den möglichen Werksschließungen im VW-Konzern die Runde und soll zwar noch bis in die 2030er blieben, aber spätestens gegen 2034 auch eingestellt werden.

Kommt der EX50? Volvo überrascht mit neuem Elektro-SUV

Volvo scheint sein Portfolio an vollelektrischen SUVs weiter auszubauen, denn der EX30 kommt sehr gut an und hat das Lineup…27. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi stellt Werk um: Erste Vorbereitungen für das Ende?
Weitere Neuigkeiten
Nothing: Smartphone-Marke bestreitet ihr Ende
in News
Vodafone erhöht Routerpreise und passt Tarife an
in Vodafone
simplebanking wird zum Widget, bekommt Themes und kann jetzt Rechnungen lesen
in Software
Midea Portasplit Header
Midea PortaSplit: Open-Source-Tool sichert lokale Steuerung
in Smart Home
C24 Bank prüft Einführung von Wero
in Fintech
Google bestätigt: Pixel-Smartphones werden teurer
in Smartphones
Meta Orion Header
Apple Glass: Die smarte Brille hat ein Datum
in Wearables
Kommt der EX50? Volvo überrascht mit neuem Elektro-SUV
in Mobilität
Samsung plant neue Flaggschiff-Strategie für 2027
in Smartphones
Die Apple Watch steht kurz vor einer „umfassenden Neugestaltung“
in Wearables