Audi stellt Werk um: Erste Vorbereitungen für das Ende?

Audi streicht die Nachtschicht in Neckarsulm und verteilt rund 1.000 Beschäftigte auf andere Schichten, so die Automobilwoche. Ein Sprecher von Audi hat diesen Schritt bestätigt, man „optimiert die Produktivität am Standort“. Das Werk ist also nicht mehr ausgelastet, neue Modelle kommen nicht und man muss sparen.

Vor allem ohne den A8, der bei Audi einkassiert wurde, und ohne ein elektrisches Modell, wird es in Neckarsulm schwierig. Das Werk macht auch immer wieder bei den möglichen Werksschließungen im VW-Konzern die Runde und soll zwar noch bis in die 2030er blieben, aber spätestens gegen 2034 auch eingestellt werden.

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