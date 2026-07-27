Kommt der EX50? Volvo überrascht mit neuem Elektro-SUV

Volvo scheint sein Portfolio an vollelektrischen SUVs weiter auszubauen, denn der EX30 kommt sehr gut an und hat das Lineup schon gut ergänzt. Jetzt hat man sich beim EUIPO (European Union Intellectual Property Office) einen neuen Namen für einen kommenden Elektro-SUV gesichert, den es bisher noch nicht bei Volvo gibt.

Zwischen dem Volvo EX40 und dem Volvo EX60 könnte sich schon bald der Volvo EX50 einordnen, das entsprechende Patent wurde am 14. Juli eingereicht. Volvo hat ein solches Modell bisher aber noch nicht offiziell bestätigt und es gab auch noch nie einen XC50, mit den Elektroautos scheint ein ganz neues Modell zu kommen.

Bis Oktober können jetzt andere auf das Patent reagieren, in diesem Jahr scheint da also nichts mehr von Volvo zu kommen, womöglich aber 2027. Die Frage ist, ob so ein EX50 zwischen dem EX40 und EX60 sinnvoll wäre, immerhin ist da nicht viel Luft. Aber Volvo will wieder wachsen und am besten geht sowas mit neuen Autos.

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