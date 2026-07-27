Mobilität

Kommt der EX50? Volvo überrascht mit neuem Elektro-SUV

Autor-Bild
Von
|

Volvo scheint sein Portfolio an vollelektrischen SUVs weiter auszubauen, denn der EX30 kommt sehr gut an und hat das Lineup schon gut ergänzt. Jetzt hat man sich beim EUIPO (European Union Intellectual Property Office) einen neuen Namen für einen kommenden Elektro-SUV gesichert, den es bisher noch nicht bei Volvo gibt.

Zwischen dem Volvo EX40 und dem Volvo EX60 könnte sich schon bald der Volvo EX50 einordnen, das entsprechende Patent wurde am 14. Juli eingereicht. Volvo hat ein solches Modell bisher aber noch nicht offiziell bestätigt und es gab auch noch nie einen XC50, mit den Elektroautos scheint ein ganz neues Modell zu kommen.

Bis Oktober können jetzt andere auf das Patent reagieren, in diesem Jahr scheint da also nichts mehr von Volvo zu kommen, womöglich aber 2027. Die Frage ist, ob so ein EX50 zwischen dem EX40 und EX60 sinnvoll wäre, immerhin ist da nicht viel Luft. Aber Volvo will wieder wachsen und am besten geht sowas mit neuen Autos.

BMW: Der elektrische M3 wird den Verbrenner komplett zerstören

Ein Kickboxer benötigt zwei starke Arme und zwei starke Beine, wird aber niemals alles auf einmal einsetzen. Genauso geht BMW…24. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kommt der EX50? Volvo überrascht mit neuem Elektro-SUV
Weitere Neuigkeiten
Meta Orion Header
Apple Glass: Die smarte Brille hat ein Datum
in Wearables
Samsung plant neue Flaggschiff-Strategie für 2027
in Smartphones
Die Apple Watch steht kurz vor einer „umfassenden Neugestaltung“
in Wearables
Kommentar: Samsung benötigt ein neues Kamera-Design
in Kommentar
Deadpool Header
Deadpool 4: Ryan Reynolds spricht über den neuen Marvel-Film
in Unterhaltung
Mein Tipp der Woche: Assassin’s Creed Black Flag Resynced
in Kommentar
backFlip 30/2026: Volkswagen komplett von günstigen Elektroautos überrascht
in backFlip
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im August 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in Unterhaltung
Homematic IP bringt Glasdisplay jetzt ohne Busverkabelung
in Smart Home
Sony Walkman Nw A306 Header
Sony Walkman: Neues Firmware-Update ist ab sofort verfügbar
in Firmware und Updates