AY YILDIZ: Mehr Datenvolumen in allen Postpaid-Tarifen ohne Aufpreis

AY YILDIZ, eine Mobilfunkmarke für die deutsch-türkische Community, erhöht das Datenvolumen in allen aktuell angebotenen Ay Allnet Postpaid Tarifen – und das ohne Aufpreis.

Neukunden erhalten in der Ay Allnet Flat 20 GB statt 15 GB für 14,99 Euro, in der Ay Allnet Plus 60 GB statt 35 GB für 27,99 Euro und in der Ay Allnet Max 120 GB statt 60 GB für 37,99 Euro. Wer online bestellt, profitiert von zusätzlichen Rabatten, zum Beispiel im Tarif Ay Allnet Max für nur 27,99 Euro im Monat.

Bis zum 31. August läuft eine Daten-Sonderaktion

Wer bis 31. August 2025 ein Daten-Upgrade bucht, erhält dauerhaft das doppelte Datenvolumen zum gleichen Preis. So gibt es für 4,99 Euro bei Ay Allnet Flat 10 GB statt 5 GB extra, bei Ay Allnet Plus 20 GB statt 10 GB und bei Ay Allnet Max 40 GB statt 20 GB. Diese Upgrades können jederzeit über die AY YILDIZ App gebucht werden und bleiben so lange bestehen, wie der Tarif aktiv ist.

Zusätzlich ist in dieser Woche das neue „Türkei Jahrespaket“ für Roaming in der Türkei, Serbien und Nordmazedonien gestartet. Für 5,99 Euro im Monat erhalten Kunden 10 GB Datenvolumen sowie 100 Freiminuten für Gespräche innerhalb dieser Länder und nach Deutschland. Darüber hinaus sind eingehende Gespräche in der Türkei kostenlos. Das Paket hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und kann über die App gebucht werden.

