AY YILDIZ startet Roaming-Paket mit 60 GB Datenvolumen

AY YILDIZ, eine Mobilfunkmarke für die deutsch-türkische Community, hat in dieser Woche sein Roaming-Angebot um die neue Datenoption „Türkei Internet Max“ erweitert.

Diese richtet sich sowohl an Vertrags- als auch an Prepaid-Kunden und ergänzt die bestehenden Internet-Pakete für Aufenthalte in der Türkei. Die neue Option bietet 60 GB Datenvolumen für 49,99 Euro und ist in bestimmten Ländern nutzbar. Während Vertragskunden das Datenvolumen in der Türkei, Serbien und Nordmazedonien nutzen können, gilt es für Prepaid-Kunden zusätzlich in Deutschland und der gesamten EU.

Darüber hinaus sind im Aktionszeitraum bis 31. Oktober eingehende Anrufe für alle Kunden kostenlos. Prepaid-Kunden haben zudem die Möglichkeit, ein Minutenpaket für abgehende Gespräche innerhalb der Türkei zu buchen. Dieses kostet 5 Euro pro Monat und beinhaltet 60 Gesprächsminuten. Die Angebote sollen sowohl für längere Urlaube als auch für kürzere Aufenthalte in der Türkei genutzt werden können.

Eingeschränkte Nutzung und befristete Aktionen

Das Paket „Türkei Internet Max“ ist nicht dauerhaft, sondern nur im Rahmen einer befristeten Aktion erhältlich. Die Preisgestaltung unterscheidet sich nicht zwischen den Kundengruppen, wohl aber die Nutzungsbereiche. Die Zusatzleistungen – kostenlose eingehende Anrufe und optionale Gesprächsminuten – gelten ebenfalls nur für den genannten Zeitraum, was die Attraktivität des Angebots außerhalb der Sommermonate einschränkt.

