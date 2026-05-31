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backFlip 22/2026: Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto

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Die 22. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto“, „Deutsche Bahn startet BahnCard-Rabattaktion für neue Deutschlandticket-Abos“ und „Verbraucherschützer stoppen umstrittene Trinkgeld-Abfrage beim Bezahlen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
    2. Deutsche Bahn startet BahnCard-Rabattaktion für neue Deutschlandticket-Abos
    3. Verbraucherschützer stoppen umstrittene Trinkgeld-Abfrage beim Bezahlen
    4. Nuki senkt Preise auf Smart Lock Ultra und Sets
    5. WM-Aktion: Telekom erhöht Prepaid-Datenvolumen deutlich und dauerhaft
    6. Gen Z kauft sich ihre Kindheit zurück
    7. TEST: Ist Xpeng eine gute Marke für Elektroautos?
    8. Apple plant unerwartete Neuerung für iOS 27
    9. Rockstar feiert nächsten Gaming-Meilenstein
    10. Das langsame „Ende“ der Elektroautos von Nio

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.

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