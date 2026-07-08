Bahn plant große Info-Offensive: Diese Änderungen kommen für Reisende

Die Deutsche Bahn startet ein Sofortprogramm für eine verbesserte Kundenkommunikation.

Die Deutsche Bahn investiert nach eigenen Angaben bis Ende 2027 rund 50 Millionen Euro zusätzlich in die Verbesserung der Reisendeninformation. Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellten dazu die Eckpunkte des Programms „Bessere Kundenkommunikation“ vor. Das Vorhaben ist Teil der gemeinsamen „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ von Bund und Bahn.

Das Programm umfasst mehrere Maßnahmen zur schnelleren Bereitstellung von Informationen bei Verspätungen, Zugausfällen und kurzfristigen Änderungen. Laut Deutscher Bahn sollen moderne IT-Systeme und Künstliche Intelligenz dabei helfen, Informationen schneller zu verarbeiten und über verschiedene Kanäle einheitlich bereitzustellen.

Neue digitale Angebote und mehr Informationen an Bahnhöfen

Ein Bestandteil des Programms ist der verstärkte Einsatz von KI. Die virtuelle Assistenz Kiana soll laut Unternehmensangaben Reisenden auf bahn.de und im DB Navigator künftig individuelle Reiseauskünfte geben können. Zum Jahresende soll die Anwendung für alle Nutzer verfügbar sein und Informationen in mehr als 100 Sprachen bereitstellen.

Mit der geplanten Marke „DB Info“ will die Bahn die bekannte Bahnhofsinformation in den digitalen Bereich erweitern. Eine Website und App sollen ab Dezember 2026 Echtzeitinformationen zur gesamten Reisekette aus Sicht der Infrastruktur bereitstellen. Zusätzlich werden laut DB 7.000 neue Anzeiger an Bahnhöfen installiert, die unter anderem bessere Lesbarkeit und zusätzliche Informationen bieten sollen.

Die Bahn passt außerdem die Darstellung kurzfristiger Gleisänderungen im DB Navigator an. Diese Informationen sollen laut Unternehmen deutlich schneller erscheinen als bisher. Zudem wird eine zentrale Datenplattform für Reisendeninformationen an die DB InfraGO übertragen, um eine Betreibergrenzen übergreifende technische Grundlage zu schaffen.

Ich sehe das Sofortprogramm als einen umfassenden Versuch der Deutschen Bahn, die Informationswege für Fahrgäste technisch zu modernisieren. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie zuverlässig die neuen Systeme im täglichen Betrieb funktionieren und ob Reisende die Verbesserungen tatsächlich bei Störungen und Änderungen wahrnehmen.

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