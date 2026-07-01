Deutsche Bahn führt ab sofort Bodycams im Fernverkehr ein

Die Deutsche Bahn stattet ab sofort über 2000 Mitarbeitende im Fernverkehr schrittweise mit Bodycams aus.

Im ersten Schritt betrifft die Maßnahme Beschäftigte im Zugbegleitdienst, in der Bordgastronomie sowie am Empfang der DB Lounges. Laut Unternehmensangaben bleibt die Nutzung der Bodycams für die Mitarbeitenden freiwillig.

Vor dem praktischen Einsatz durchlaufen die Betroffenen eine Schulung zu Einsatzbedingungen, Rechtsgrundlagen, Kennzeichnungspflichten und Bedienung des Geräts.

Hintergrund: Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene

Die Einführung der Bodycams ist laut DB Teil des „Aktionsplans für mehr Sicherheit auf der Schiene“, den das Unternehmen gemeinsam mit Bund, Ländern, Gewerkschaften und Verkehrsbranche entwickelt hat. Hintergrund ist eine seit Jahren steigende Zahl von Angriffen auf Bahn-Mitarbeitende. Als tragischer Höhepunkt gilt der tödliche Angriff auf einen DB-Mitarbeiter Anfang Februar.

Zentrale Punkte der Maßnahme:

Über 2000 Mitarbeitende erhalten Bodycams

Betroffen sind Zugbegleiter, Bordgastronomie und Lounge-Empfang

Nutzung erfolgt freiwillig

Vorherige Schulung ist Pflicht

Weitere Details sowie Fragen und Antworten gibt es bei der Bahn

Ich halte die Einführung von Bodycams angesichts der zunehmenden Gewalt gegen Bahnpersonal für einen nachvollziehbaren Schritt, wobei sich die tatsächliche präventive Wirkung erst im praktischen Einsatz zeigen wird.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗