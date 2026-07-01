Mobilität

Deutsche Bahn führt ab sofort Bodycams im Fernverkehr ein

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Bild: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Die Deutsche Bahn stattet ab sofort über 2000 Mitarbeitende im Fernverkehr schrittweise mit Bodycams aus.

Im ersten Schritt betrifft die Maßnahme Beschäftigte im Zugbegleitdienst, in der Bordgastronomie sowie am Empfang der DB Lounges. Laut Unternehmensangaben bleibt die Nutzung der Bodycams für die Mitarbeitenden freiwillig.

Vor dem praktischen Einsatz durchlaufen die Betroffenen eine Schulung zu Einsatzbedingungen, Rechtsgrundlagen, Kennzeichnungspflichten und Bedienung des Geräts.

Hintergrund: Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene

Die Einführung der Bodycams ist laut DB Teil des „Aktionsplans für mehr Sicherheit auf der Schiene“, den das Unternehmen gemeinsam mit Bund, Ländern, Gewerkschaften und Verkehrsbranche entwickelt hat. Hintergrund ist eine seit Jahren steigende Zahl von Angriffen auf Bahn-Mitarbeitende. Als tragischer Höhepunkt gilt der tödliche Angriff auf einen DB-Mitarbeiter Anfang Februar.

Zentrale Punkte der Maßnahme:

Ich halte die Einführung von Bodycams angesichts der zunehmenden Gewalt gegen Bahnpersonal für einen nachvollziehbaren Schritt, wobei sich die tatsächliche präventive Wirkung erst im praktischen Einsatz zeigen wird.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Find ich gut.
    Es nervt total, dass man immer nur aus der Entfernung gefilmt sieht wie Zugbegleiter zusammengeschlagen werden.
    Endlich haben wir die Möglichkeit das auch in Firstperson zu erleben.
    What a time to be alive.

    Antworten
    1. Neuhier 🔆
      sagt am zu Philipp ⇡

      Schon mal überlegt, mit deinem Talent aufzutreten?

      Antworten

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