Fintech

Bank of Scotland: Zinserhöhung beim Festgeld

René Hesse
Von
Bank of Scotland (KI)

Die „Bank of Scotland“ (gehört zur deutschen Lloyds Bank) hat die Zinssätze für ihr Festgeldangebot heute angehoben. Das greift für alle Laufzeiten von drei Monaten bis zu einem Jahr.

Weiterhin bietet die Bank allen Kunden einen Aktions-Zins aufs Tagesgeld in Höhe von 3,00 % p. a. an.

Für die verschiedenen Festgeld-Laufzeiten bietet die Bank jetzt (ab 18.08.26) folgende Zinsen an:

  • 3 Monate: 2,75 % p.a. – NEU
  • 6 Monate: 3,00 % p.a. – NEU
  • 9 Monate: 3,00 % p.a. – NEU
  • 1 Jahr: 3,00 % p.a. – NEU

Diese greifen unverändert für Anlagebeträge von mindestens 100 € bis maximal 500.000 €.

Um diese Angebote nutzen zu können, müssen Neukunden erst einmal ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen, bevor sie ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen können.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

Hinter der Bank of Scotland steht die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde geschützt.

Zum Bank of Scotland Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


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