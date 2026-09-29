Consorsbank legt nach: 3,80 Prozent p. a. Tagesgeldzins für 5 Monate

Die Consorsbank erhöht den Aktionszins für Tagesgeld-Neukunden ab sofort auf 3,80 Prozent pro Jahr.

Die neue Verzinsung gilt ab dem heutigen 29. September 2026 für fünf Monate und für Einlagen von bis zu 1.000.000 Euro. Zuvor lag der Aktionszins bei 3,60 Prozent pro Jahr. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Consorsbank zahlt 3,80 Prozent Tagesgeldzins

Die Zinsen werden nach Angaben der Consorsbank vierteljährlich gutgeschrieben. Die neue Kondition betrifft zudem Neukunden, die über weitere Produkte wie das Wertpapierdepot, RISE oder das Junior-Depot zur Bank kommen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

3,80 Prozent Zinsen pro Jahr für fünf Monate

bis zu 1.000.000 Euro Anlagesumme

vierteljährliche Zinsgutschrift

Angebot ausschließlich für Neukunden

Ebenfalls neu ist, dass ab sofort die Tagesgeld + ETF-Aktion startet, bei der Neukunden bis zum 30.11.2026 die Möglichkeit haben, eine ETF-Prämie in Höhe von ca. 100 Euro zu erhalten. Dafgür müssen sie allerdings zum Stichtag mindestens 50.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto halten.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Die Consorsbank unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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