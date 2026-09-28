DKB Festgeld: Neue Zinserhöhung gestartet
Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) informiert über Änderungen bei einem Sparprodukt. Es geht um das Festgeldangebot.
Beim DKB Festgeld gibt es als Alternative zum Tagesgeld seit einigen Tagen für alle Laufzeiten höhere Zinsen. Die aktuellen Anpassungen der DKB schauen im Detail wie folgt aus:
- 3 Monate: Vorher: 1,50 % p. a. – Neu: 1,60 % p. a.
- 6 Monate: Vorher: 2,00 % p. a. – Neu: 2,20 % p. a.
- 1 Jahr: Vorher: 2,50 % p. a. – Neu: 2,70 % p. a.
- 2 Jahre: Vorher: 2,75 % p. a. – Neu: 3,00 % p. a.
- 3 Jahre: Vorher: 2,75 % p. a. – Neu: 3,00 % p. a.
- 4 Jahre: Vorher: 2,75 % p. a. – Neu: 3,00 % p. a.
- 5 Jahre: Vorher: 2,75 % p. a. – Neu: 3,00 % p. a.
- 10 Jahre: Vorher: 3,00 % p. a. – Neu: 3,20 % p. a.
Das Festgeldkonto bei der DKB ist kostenlos und kann ab einer Anlagesumme von 2.500 Euro eröffnet werden. Festgeldanlagen sind bis 500.000 EUR möglich, die Auszahlung erfolgt am Ende der Laufzeit auf das Girokonto.
Für die Eröffnung des Festgeldkontos wird ein eigenes Girokonto als Abrechnungskonto benötigt. Das DKB-Girokonto ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro oder für Personen unter 28 Jahren kostenlos.
Die Zinsen für das Festgeldkonto werden vierteljährlich gutgeschrieben. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Ende der Laufzeit.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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Ich habe das Geschäftskonto bei der DKB und kürzlich habe ich die darauf hingewiesen, dass andere beim Tagesgeld schon 3% bieten. Die können das aber leider nicht individuell bei einzelnen Kunden anpassen. Die verdienen so viel Geld mit dem Geschäftskonto – da dachte ich schon, dass die etwas entgegenkommen. Aber gut, beschweren will ich mich nicht – die Gebühren sind unter 20 Euro im Monat. Bei der Raiffeisenbank habe ich immer um die 500-600 Euro monatlich gezahlt (durch viele Transaktionen; Onlineshop eben).
Das sind keine guten Angebote, 2,7% p. a… Ich würde mir manchmal echt einen Filter wünschen… Ihr kriegt die Meldung auf den Tisch, merkt selber… taugt Nix! > keine Meldung auf dem Blog…
Dazu möchte ich grundsätzlich etwas sagen, weil solche Hinweise immer wieder kommen: Erstens sind wir kein Schnäppchenportal. Unsere News-Berichterstattung orientiert sich weder am Spar- noch am Deal-Potenzial eines Themas. Daraus ergibt sich zweitens, dass die Themen von den Autoren individuell und ganz subjektiv ausgewählt werden. Dafür gibt es in der Regel gute Gründe. In diesem Fall wissen wir zum Beispiel, dass viele unserer Leser bei der DKB sind und eine solche News für sie interessant sein könnte. Noch einmal: Das ist kein Tipp, kein Schnäppchen und kein Deal, sondern schlicht eine News, also ein Hinweis auf eine Neuerung. Entsprechend ist der Beitrag weder im Unterbereich Schnäppchen eingeordnet noch mit irgendeinem Hinweis auf ein besonders gutes Angebot versehen. Ich weiß, dass man das beim schnellen Überfliegen durchaus übersehen kann. Aber letztlich ist es doch nur logisch, dass nicht jede News zugleich ein guter Deal sein muss.