Fintech

Bank of Scotland erhöht Festgeldzinsen auf bis zu 3,40 Prozent

René Hesse
Von
Bank of Scotland (KI)

Die Bank of Scotland bietet beim Festgeld ab sofort bis zu 3,40 Prozent Zinsen pro Jahr.

Die Bank of Scotland hat ihre Zinsstruktur für Festgeld zum 28. September 2026 angepasst. Neu angeboten werden Laufzeiten von sechs und neun Monaten sowie einem Jahr. Den höchsten Zinssatz gibt es mit 3,40 Prozent pro Jahr für zwölf Monate.

Bank of Scotland: Neue Festgeldzinsen im Überblick

Die aktuellen Konditionen staffeln sich nach der gewählten Laufzeit:

  • 3 Monate: 2,90 Prozent p. a.
  • 6 Monate: 3,10 Prozent p. a.
  • 9 Monate: 3,20 Prozent p. a.
  • 1 Jahr: 3,40 Prozent p. a.

Nach Angaben der Bank ist die Kontoführung kostenlos. Eine Mindesteinlage gibt es ebenfalls nicht. Kunden können damit selbst bestimmen, welchen Betrag sie als Festgeld anlegen möchten.

Zum Bank of Scotland Festgeld →

Hinter der Bank of Scotland steht die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde geschützt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

1822direkt
Fintech · 28. September 2026

1822direkt baut Festgeld aus: Bis zu 3,20 Prozent Zinsen

Die 1822direkt erweitert ihr Festgeldangebot um Laufzeiten bis fünf Jahre und zahlt dabei bis zu 3,20 Prozent Zinsen pro Jahr.… | mehr

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