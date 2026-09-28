ING mit ersten Details zum Altersvorsorge-Depot

Zum Start des Altersvorsorge-Depots kündigt die ING bereits im April an, ein eigenes Angebot bereitstellen zu wollen. Jetzt nennt die Bank erste Details.

Das Angebot soll die geplante staatlich geförderte Altersvorsorge nutzen. Nach Angaben der ING können Anleger dabei jährlich staatliche Zulagen von bis zu 540 Euro erhalten. Die Bank plant zum Start zwei unterschiedliche Depotvarianten. Leider nennt die ING noch keine Details zu den Kosten. Dennoch gibt es erst Eckdaten.

ING Altersvorsorge-Depot: Relax und Aktiv geplant

Beim „Altersvorsorge-Depot Relax“ stehen zwei von der ING vorausgewählte ETFs zur Verfügung. Anleger bestimmen deren Gewichtung selbst. Fünf Jahre vor Beginn der Auszahlungsphase soll das Vermögen automatisch vom Aktien-ETF in einen risikoärmeren Anleihen-ETF umgeschichtet werden.

Die beiden Modelle unterscheiden sich vor allem beim Gestaltungsspielraum:

Relax: zwei vorausgewählte ETFs

Relax: automatische Umschichtung vor der Auszahlungsphase

Aktiv: Auswahl aus bestimmten ETFs und Fonds

Aktiv: Portfolio und Umschichtungen selbst festlegen

Interessierte können sich bereits vor dem Produktstart auf eine Starteliste setzen lassen. Neukunden, die sich bis zum 30. November 2026 eintragen und bis zum 15. Februar 2027 ein Altersvorsorge-Depot eröffnen, sollen einen Startbonus von 50 Euro erhalten.

Ich finde vor allem die Kombination aus einfacher ETF-Lösung und selbst zusammengestelltem Portfolio interessant. Entscheidend werden am Ende aber die konkreten Kosten, die Fondsauswahl und die endgültigen Förderbedingungen sein. Sobald diese bekannt sind, werden wir selbstverständlich entsprechend berichten.

Zum ING Altersvorsorge-Depot →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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