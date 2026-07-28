Beyerdynamic DT 275 PRO startet für 119 Euro – On-Ear-Kopfhörer für professionelle Anwender

Beyerdynamic bringt mit dem DT 275 PRO einen kompakten On-Ear-Kopfhörer für professionelle Audioanwendungen auf den Markt.

Der neue Kopfhörer richtet sich laut Unternehmensangaben an Anwender, die auch in lauten Umgebungen Audiosignale zuverlässig beurteilen müssen. Dafür setzt das Modell auf eine hohe passive Schallisolation und eine kompakte Bauweise. Der DT 275 PRO ist ab sofort erhältlich.

DT 275 PRO: Ausstattung und Einsatzbereiche

Der Kopfhörer wiegt weniger als 200 Gramm und lässt sich für den Transport platzsparend zusammenklappen. Das Kabel kann wahlweise an der linken oder rechten Hörerschale angeschlossen und verriegelt werden. Damit soll sich die Kabelführung an unterschiedliche Arbeitsabläufe anpassen lassen.

Für längere Einsätze sind Ohr- und Kopfpolster aus Kunstleder beziehungsweise flexiblem Material vorgesehen. Die Polster können laut beyerdynamic ausgetauscht und nachbestellt werden. Der Hersteller nennt unter anderem Tonkontrolle am Set, mobile Editing-Workflows, Mischpulte, DJ-Booths und Live-Produktionen als mögliche Einsatzgebiete.

Die wichtigsten Merkmale:

Wandlerprinzip: Dynamisch

Dynamisch Arbeitsprinzip: Geschlossen

Geschlossen Ankopplung an das Ohr: Ohraufliegend (On-Ear)

Ohraufliegend (On-Ear) Übertragungsbereich: 5 Hz–24.000 Hz

5 Hz–24.000 Hz Nennimpedanz: 45 Ohm

45 Ohm Schalldruckpegel bei 1 kHz / 1 mW: 105 dB SPL

105 dB SPL Schalldruckpegel bei 1 kHz / 1 Vrms: 119 dB SPL

119 dB SPL Maximaler Schalldruckpegel: 125 dB SPL

125 dB SPL Klirrfaktor (THD) bei 1 mW: 0,04 % bei 500 Hz, 0,03 % bei 1 kHz

0,04 % bei 500 Hz, 0,03 % bei 1 kHz Höchste Kurzzeitbelastbarkeit: 100 mW

100 mW Dämpfung von Umgebungsgeräuschen: 22 dBA

22 dBA Gewicht ohne Kabel: 195 g

195 g Kabellänge und -ausführung: 1,5 m, Spezialkabel (gewendelt und gerade)

1,5 m, Spezialkabel (gewendelt und gerade) Anschluss: Vergoldeter Mini-Stereoklinkenstecker (3,5 mm) inklusive 6,35-mm-Adapter

Vergoldeter Mini-Stereoklinkenstecker (3,5 mm) inklusive 6,35-mm-Adapter Lieferumfang: DT 275 PRO Kopfhörer, 1,5-m-Spezialkabel, 6,35-mm-Klinkenadapter, Transportbeutel mit Kordelzug und Kurzanleitung

DT 275 PRO Kopfhörer, 1,5-m-Spezialkabel, 6,35-mm-Klinkenadapter, Transportbeutel mit Kordelzug und Kurzanleitung Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 €

Der DT 275 PRO ist ab sofort im Online-Shop von beyerdynamic und bei autorisierten Fachhändlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Austauschbare Komponenten und Ersatzteile können separat bestellt werden.

Ich finde den Ansatz interessant, weil beyerdynamic mit dem DT 275 PRO mehrere Anforderungen professioneller Anwender in einem vergleichsweise kompakten Kopfhörer zusammenführt. Ob die Kombination aus Schallisolation, Klang und Tragekomfort im Alltag überzeugt, muss allerdings ein Praxistest zeigen.

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