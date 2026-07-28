Audio

Beyerdynamic DT 275 PRO startet für 119 Euro – On-Ear-Kopfhörer für professionelle Anwender

Autor-Bild
Von
|

Beyerdynamic bringt mit dem DT 275 PRO einen kompakten On-Ear-Kopfhörer für professionelle Audioanwendungen auf den Markt.

Der neue Kopfhörer richtet sich laut Unternehmensangaben an Anwender, die auch in lauten Umgebungen Audiosignale zuverlässig beurteilen müssen. Dafür setzt das Modell auf eine hohe passive Schallisolation und eine kompakte Bauweise. Der DT 275 PRO ist ab sofort erhältlich.

DT 275 PRO: Ausstattung und Einsatzbereiche

Der Kopfhörer wiegt weniger als 200 Gramm und lässt sich für den Transport platzsparend zusammenklappen. Das Kabel kann wahlweise an der linken oder rechten Hörerschale angeschlossen und verriegelt werden. Damit soll sich die Kabelführung an unterschiedliche Arbeitsabläufe anpassen lassen.

Für längere Einsätze sind Ohr- und Kopfpolster aus Kunstleder beziehungsweise flexiblem Material vorgesehen. Die Polster können laut beyerdynamic ausgetauscht und nachbestellt werden. Der Hersteller nennt unter anderem Tonkontrolle am Set, mobile Editing-Workflows, Mischpulte, DJ-Booths und Live-Produktionen als mögliche Einsatzgebiete.

Die wichtigsten Merkmale:

  • Wandlerprinzip: Dynamisch
  • Arbeitsprinzip: Geschlossen
  • Ankopplung an das Ohr: Ohraufliegend (On-Ear)
  • Übertragungsbereich: 5 Hz–24.000 Hz
  • Nennimpedanz: 45 Ohm
  • Schalldruckpegel bei 1 kHz / 1 mW: 105 dB SPL
  • Schalldruckpegel bei 1 kHz / 1 Vrms: 119 dB SPL
  • Maximaler Schalldruckpegel: 125 dB SPL
  • Klirrfaktor (THD) bei 1 mW: 0,04 % bei 500 Hz, 0,03 % bei 1 kHz
  • Höchste Kurzzeitbelastbarkeit: 100 mW
  • Dämpfung von Umgebungsgeräuschen: 22 dBA
  • Gewicht ohne Kabel: 195 g
  • Kabellänge und -ausführung: 1,5 m, Spezialkabel (gewendelt und gerade)
  • Anschluss: Vergoldeter Mini-Stereoklinkenstecker (3,5 mm) inklusive 6,35-mm-Adapter
  • Lieferumfang: DT 275 PRO Kopfhörer, 1,5-m-Spezialkabel, 6,35-mm-Klinkenadapter, Transportbeutel mit Kordelzug und Kurzanleitung
  • Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 €

Der DT 275 PRO ist ab sofort im Online-Shop von beyerdynamic und bei autorisierten Fachhändlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Austauschbare Komponenten und Ersatzteile können separat bestellt werden.

Ich finde den Ansatz interessant, weil beyerdynamic mit dem DT 275 PRO mehrere Anforderungen professioneller Anwender in einem vergleichsweise kompakten Kopfhörer zusammenführt. Ob die Kombination aus Schallisolation, Klang und Tragekomfort im Alltag überzeugt, muss allerdings ein Praxistest zeigen.

Kommentar: Ich werde die Pixel Watch 5 nur unter einer Bedingung kaufen

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% wird uns auf dem Sommer-Event von Google die fünfte Generation der Pixel Watch erwarten, die…27. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Beyerdynamic DT 275 PRO startet für 119 Euro – On-Ear-Kopfhörer für professionelle Anwender
Weitere Neuigkeiten
BIGSIM und sim.de senken Preise für ausgewählte 5G-Tarife
in Tarife
Dragon Age: Die Gaming-Marke hat wohl keine Zukunft
in Gaming
Eve Thermostat startet für wassergeführte Fußbodenheizungen
in Smart Home
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Von der „signifikanten“ Marketingkampagne fehlt jede Spur
in Gaming
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom legt im Juni kräftig zu: 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Stellantis
Carsharing: Stellantis verkauft Free2move
in Mobilität
Meta AI auf Threads kann jetzt direkt per DM befragt werden
in Social
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Amazon Prime Video: Angriff auf das lineare TV-Geschäft ist gescheitert
in Unterhaltung
So will Amazon Smartphones direkt aus dem All verbinden
in Marktgeschehen
Audi kämpft mit Problemen und senkt die Prognose für 2026
in Mobilität